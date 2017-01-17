Святе Богоявлення. Розклад урочистих богослужінь у Свято-Михайлівському кафедральному соборі м. Житомира

Це свято також називається Богоявленням, бо згідно святого Євангелія під час хрещення Ісуса Христа, Сина Божого, святий Іоан Хреститель побачив Духа Святого, Який тілесно сходив на Спасителя у вигляді голуба і Голос з небес «Ти є Син Мій Улюблений, у Тобі Моє благовоління!»(Євангеліє від Луки 3, 21:22)
З нагоди свята у Свято-Михайлівському кафедральному соборі м. Житомира урочисті богослужіння відбуватимуться за наступним розкладом:
18 січня - середа, Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір):
• 06.45 Акафіст до чудотворної ікони «Троєручиця»
• 07.35 Царські Часи, Зображальні та Вечірня з Літургією святого Василія Великого. Чин великого освячення води
• 15.00 Молебень за Україну
• 15.45 Велике повечір'я, літія і рання з 1 - м часом
• 23.30 Велике повечір'я, літія, рання,Божественна Літургія. Чин великого освячення води (малий храм)
19 січня - четвер, Святе Богоявлення. Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа:
• 07.00 Божественна Літургія з чином великого освячення води
• 10.00 Божественна Літургія з чином великого освячення води
• 11.00 Панахида
• 15.00 Молебень за Україну
• 16.45 Вечірня з акафістом Пресвятій Тройці
• 18 січня з 13 год. можна буде набрати освячену воду безпосередньо у Михайлівському кафедральному соборі.
Щиро запрошуємо усіх православних християн взяти участь в урочистих богослужіннях та спільній молитві.
Христос охрестився! В річці Йордані! Короткі відомості про свято Богоявлення18 січня Православна Церква відзначатиме день Навечір’я Хрещення Господнього або Водохресний Святвечір.
Водохресний святвечір – це вечір приготування перед великим православним святом, яке називається Богоявлення Господнє або Водохреща. Це свято Православної Церкви належить до числа двунадесятих. У цей день згадується хрещення Ісуса Христа Іоанном Предтечею (Хрестителем) в річці Йордан.
Грецьке слово, перекладене на слов’янську мову словом «хрещення», більш точно слід переводити словом «занурення». Іванове Хрещення було, по суті, очисним обмиванням. Християнське ж хрещення розуміється як взяття на себе хреста.
Хрещення Івана Хрестителя мало сенс духовного очищення. Тому, коли Ісус Христос прийшов хреститися, Іоан став утримувати Його, кажучи: «Мені треба хреститися від Тебе». Свято Водохреща також називається святом Богоявлення, тому що в цей день Бог явив Себе виразно світу в трьох особах Свого Божества: Бог Син – Ісус Христос приймав хрещення в Йордані, Дух Святий зійшов на Нього у вигляді голуба, Бог Отець засвідчив Ісуса Христа голосом з неба.
Слово «навечір’я» означає переддень церковного торжества, а друга назва –пов’язана з традицією в цей день варити пшеничний узвар з медом і родзинками. Зважаючи на важливість звершеної в наступаючий день події в житті Ісуса Христа, Церква встановила піст. У цей день, як і в Різдвяний святвечір, не вживають їжу до виносу свічки після Літургії вранці і першого причастя водохресної води.
Всенічне бдіння свята Хрещення складається з великого повечір’я, літії, утрені і першого часу.
У день свята і в день Водохрещенського святвечора здійснюється Велике водосвяття. У дворах храмів тягнуться довгі черги за святою водою. Якщо людина з яких-небудь серйозних причин не може піти на службу або живе в тисячі кілометрів від найближчої церкви, вона може звернутись до цілющої сили простої води, взятої зі звичайної водойми в водохресну ніч, хоча святою таку воду вважати не можна. На свято Хрещення Господнього вода в храмах освячується за особливим чином – великим Йорданським освяченням і називається хрещенською.
Вживається водохресна вода натщесерце. Встала людина, перехрестилася, попросивши благословення у Господа на початок дня, вмилася, помолилася і прийняла велику агіасму («агіасма», грец. – «Святиня»). Якщо наказаний прийом ліків натщесерце, то спочатку приймають святу воду, а за нею і ліки. А вже потім сніданок та інші справи.
Подвижники християнського благочестя називають освячену воду найкращими ліками від усіх духовних і тілесних недуг. Часто духівники «прописують» своїм чадам водохресну водичку – щогодини по ложечці, з вірою, звичайно. Нею і обмивати хворого можна, і постіль кропити. Правда, жінкам у критичні дні приймати водохресну воду не благословляється. Але це якщо жінка в іншому здорова. А якщо вона хвора, то навіть ця обставина ролі не грає. Хрещенська вода нехай буде їй на допомогу!
Православні зберігають освячену воду у кутку, поруч з іконами. Крім того, крапля святині море освячує. Можна взяти звичайну, неосвяченого воду і додати туди крапельку хрещенській, вона вся і освятиться.
Категорично забороняється, забираючи святу воду або приймаючи її, сваритися, лаятися, допускати неблагочестиві вчинки або думки. Від цього свята вода втрачає святість, а найчастіше попросту розливається. Також є благочестива традиція запрошувати священника або самому кропити в цей день водохресною водою своє житло зі співом тропаря Богоявлення.