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Розпочато демонтаж головної ялинки міста

Після завершення циклу новорічних та різдвяних свят, 17 січня, працівники КП «Міськсвітло» почали демонтувати новорічну ялинку. Роботи планують завершити до 22 січня. Також, до 22 січня, буде розібрано ярмаркове містечко, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Розпочато демонтаж головної ялинки міста
Розпочато демонтаж головної ялинки міста
Розпочато демонтаж головної ялинки міста
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