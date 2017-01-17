Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ

Представники однієї з найбільших виробничої компанії електробусів у Китаї підприємства «Zhongtong Bus» вивчають потужності житомирського ТТУ для можливості зборки свої техніки у Житомирі, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Якщо підприємства дійдуть згоди по співпраці – Житомир стане флагманом по зборці електробусів та їх постачальником в Україні.
Нещодавно Житомирський міський голова Сергій Сухомлин відвідував завод «Zhongtong Bus» у місті Ляочен у Китаї та провів переговори щодо поставки електробусів у Житомир та відкриття їх потужностей у місті.
«Житомир має хороші потужності для можливості запуску лінії зборки китайських електробусів компанії «Zhongtong Bus». Також наше місто має вдале геополітичне розташування, яке зацікавили наших китайських партнерів. Ми плануємо працювати з компанію «Zhongtong Bus» на максимальному рівні і не обмежуватись лише поставкою електробусів у Житомир», - сказав Сергій Сухомлин.
«Zhongtong Bus» виробляє техніку в діапазоні від 6-ти метрових легких автобусів до 18-ти метрових високого класу розкішних автобусів, в тому числі гібридні та електричні автобуси .
Закордонні ринки компанії охоплюють ринки більше 30 країн та регіонів. Щорічно «Zhongtong Bus» збільшу свої потужності на 25%.
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