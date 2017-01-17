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Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ

Представники однієї з найбільших виробничої компанії електробусів у Китаї підприємства «Zhongtong Bus» вивчають потужності житомирського ТТУ для можливості зборки свої техніки у Житомирі, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ

Якщо підприємства дійдуть згоди по співпраці – Житомир стане флагманом по зборці електробусів та їх постачальником в Україні.

Нещодавно Житомирський міський голова Сергій Сухомлин відвідував завод «Zhongtong Bus» у місті Ляочен у Китаї та провів переговори щодо поставки електробусів у Житомир та відкриття їх потужностей у місті.

«Житомир має хороші потужності для можливості запуску лінії зборки китайських електробусів компанії «Zhongtong Bus». Також наше місто має вдале геополітичне розташування, яке зацікавили наших китайських партнерів. Ми плануємо працювати з компанію «Zhongtong Bus» на максимальному рівні і не обмежуватись лише поставкою електробусів у Житомир», - сказав Сергій Сухомлин.

«Zhongtong Bus» виробляє техніку в діапазоні від 6-ти метрових легких автобусів до 18-ти метрових високого класу розкішних автобусів, в тому числі гібридні та електричні автобуси .

Закордонні ринки компанії охоплюють ринки більше 30 країн та регіонів. Щорічно «Zhongtong Bus» збільшу свої потужності на 25%.
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
Китайці планують виробляти електробуси на базі житомирського ТТУ
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