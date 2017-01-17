На Житомирщині новим брендом може стати ягідництво

17 січня у ході робочої зустрічі з керівниками обласних установ, організацій системи агропромислового комплексу та структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку райдержадміністрацій за участі голови обласної ради Володимира Ширми та голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села Ірини Костюшко, були підведені підсумки роботи галузі у 2016 році та визначені завдання на 2017 рік, повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирської обласної ради.
За інформацією начальника агропромислового розвитку Руслана Кирилюка, Житомирська область у минулому році вийшла на 3 місце в Україні за об’ємом валової продукції. Зібрано 2 мільйони 77 тисяч тонн зернових, що в порівнянні з 2015 роком на 42 відсотки більше.
«Це є найкращим показником за останні 3 роки. А це означає вагоме фінансове поповнення підприємств та місцевих бюджетів», - зазначив головний аграрій області.
За статистичним даними у січні – листопаді 2016 року, враховуючи перехідні залишки урожаю 2015 року, реалізовано зернових і зернобобових 664 тисячі тонн при середній ціні 3600 грн за 1 т.
Також Руслан Кирилюк назвав новий бренд Житомирщини – це ягідництво.
Серед основних завдань на перспективу - це збільшення кількості елеваторних комплексів по області, втримання тенденції по збільшенню валового збору гречки, розвиток молочно-м’ясного скотарства.
Володимир Ширма наголосив, що одним із напрямів фінансування в обласній комплексній програмі АПК буде підтримка невеликих фермерських господарств.
«Пріоритет нашої спільної роботи – не лише виробництво сільськогосподарської продукції, як сировини, а й виробництво продукції готової до реалізації та споживання, що стимулюватиме розвиток харчової і переробної промисловості. А це, у свою чергу, сприятиме створенню нових робочих місць на селі, підвищення якості життя у сільській місцевості», - сказав він.