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Поліція Житомирщини попереджає: з’ясування стосунків у нетверезому стані може призвести до трагедії

Поліція Житомирщини попереджає: з’ясування стосунків у нетверезому стані може призвести до трагедіїЗа останні дні у двох районах Житомирщини внаслідок неприязних відносин на ґрунті вживання алкоголю постраждали двоє місцевих жителів. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатих кримінальних проваджень, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

14 січня близько півночі у Чуднівському районі біля сільського клубу поконфліктували двоє чоловіків, 43-х та 27-ми років. Врешті, у розпалі суперечки молодик огрів односельчанина палицею по голові.

З черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа чоловіка було терміново госпіталізовано.

Нині за фактом тяжких тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження, у ході якого з’ясовуються усі обставини події.

А 15 січня до Андрушівського відділення поліції звернулася жителька одного із сіл району із повідомленням про побиття свого 45-річного сина.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що напередодні за місцем проживання свого товариша потерпілий чаркував у компанії 26-річного односельчанина. Надмірне вживання алкоголю, очевидно, призвело до суперечки між гостями і молодший чоловік кинувся з’ясовувати стосунки кулаками.

Внаслідок бійки 45-річного потерпілого без свідомості було доставлено до лікарні, де у нього діагностовано черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Нині чоловік перебуває у комі.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, за чинним законодавством, може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

Водночас поліцейські вкотре попереджають про трагічні ситуації, які виникають внаслідок зловживання алкоголем. Миттєві спалахи жорстокості, підкріплені значною кількістю спиртного, як правило, призводять до неконтрольованих дій, у результаті яких можна невиправдано покалічити чи позбавити життя людину й поламати власне майбутнє. Не слід забувати про це, піднімаючи чергову чарку оковитої.
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