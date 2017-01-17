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На Житомирщині за одержання неправомірної вигоди на суму 25 тис грн засуджено колишніх податківців

На Житомирщині за одержання неправомірної вигоди на суму 25 тис грн засуджено колишніх податківцівОрганами прокуратури Житомирської області підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди колишнім інспектором відділу Головного управління Міндоходів в Житомирській області, за ч.3 ст. 368 КК України, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що два інспектори відділу Головного управління Міндоходів в Житомирській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержали неправомірну вигоду на суму 25 тис грн від генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю.

На таку суму інспектори оцінили свої «послуги», пообіцявши зменшити у сто разів суми штрафних санкцій за порушення, виявлені під час перевірки щодо додержання товариством податкового законодавства.

За скоєний злочин одного інспектора вироком Володарсько-Волинського районного суду від 28.12.2016 засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки з конфіскацією майна без спеціальної конфіскації та позбавлено державного рангу і 6 категорії державного службовця.

Щодо іншого «колеги по хабарі», вироком суду у лютому 2015 року затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, без конфіскації майна, з іспитовим терміном на 2 роки. Також чиновницю позбавлено державного рангу та 6 категорії державного службовця.
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