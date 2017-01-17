На Житомирщині за одержання неправомірної вигоди на суму 25 тис грн засуджено колишніх податківців

Органами прокуратури Житомирської області підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди колишнім інспектором відділу Головного управління Міндоходів в Житомирській області, за ч.3 ст. 368 КК України, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що два інспектори відділу Головного управління Міндоходів в Житомирській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержали неправомірну вигоду на суму 25 тис грн від генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю.
На таку суму інспектори оцінили свої «послуги», пообіцявши зменшити у сто разів суми штрафних санкцій за порушення, виявлені під час перевірки щодо додержання товариством податкового законодавства.
За скоєний злочин одного інспектора вироком Володарсько-Волинського районного суду від 28.12.2016 засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки з конфіскацією майна без спеціальної конфіскації та позбавлено державного рангу і 6 категорії державного службовця.
Щодо іншого «колеги по хабарі», вироком суду у лютому 2015 року затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, без конфіскації майна, з іспитовим терміном на 2 роки. Також чиновницю позбавлено державного рангу та 6 категорії державного службовця.