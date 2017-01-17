Правоохоронці вилучили у бердичівлянина наркотики

Увечері 16 січня на одній з вулиць районного центру працівники Бердичівського відділу поліції виявили у 38-річного місцевого жителя медичний шприц з рідиною та коробку з просякнутою рідиною ватою. За попередніми даними, чоловік зберігав наркотичні засоби.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники якої вилучили виявлене та направили на експертне дослідження, повідомляє zamkova.info.
Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
За чинним законодавством чоловікові може загрожувати штраф, виправні роботи, піврічний арешт, обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років.
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