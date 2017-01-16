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Із сховища "Вакуленчук" на Житомирщині вилучені радіоактивні відходи

Із сховища "Вакуленчук" на Житомирщині вилучені радіоактивні відходиЛіквідація могильника радіоактивних відходів "Вакуленчук", розташованого поблизу однойменного смт в Чуднівському районі, почалась у вересні минулого року, повідомляє zamkova.info з посиланням на 103fm.com.ua.

Проект фінансувався НАТО і виконувався в рамках Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України й агентством НАТО з питань постачання і підтримки про перепоховання радіоактивних відходів, що утворилися в результаті виконання військових програм колишнього СРСР. Виконавці робіт (ТОВ "НТ-ІНЖИНІРИНГ") вилучили зі сховища радіоактивні відходи у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, які були перевезені на зберігання до Київського міжобласного спеціального комбінату. Також виконані роботи з вилучення та фрагментації твердих радіоактивних відходів у вигляді залізобетонних конструкцій сховища, переведення рідких радіоактивних відходів, відкачаних зі сховища, у твердий стан шляхом їх цементування, передача цих відходів на захоронення до пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка".

В якості базового критерію реабілітації майданчика сховища встановлене значення річної ефективної дози опромінення людини, яка може в майбутньому проживати на майданчику ліквідованого сховища або біля нього, не більше 10 мікрозівертів на рік, що відповідає вимогам, встановленим у нормах радіаційної безпеки України. Отриманий досвід з виконання пілотного проекту буде врахований у подальшому при плануванні, проектуванні та оцінках безпеки стосовно реалізації наступних проектів з вилучення радіоактивних речовин зі сховищ, які залишились від військових програм колишнього СРСР, повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.
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