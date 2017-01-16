Ігор Гундич зустрівся з Предстоятелем УГКЦ Святославом Шевчуком

В рамках офіційного візиту до Житомирщини в неділю, 15 січня, Верховний архиєпископ Києво-Галицький, Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук зустрівся з керівництвом області та міста, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Метою приїзду Блаженнiшого Патріарха Святослава Шевчука до області є відзначення 20-ї річниці служіння парафії Святого Василія Великого УГКЦ та річниця відновлення офіційної діяльності УГКЦ в Житомирі.
Голова ОДА Ігор Гундич разом з головою облради Володимиром Ширмою під час зустрічі з Главою Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішим Патріархом Святославом Шевчуком та настоятелем парафії Св. Василія Великого протопресвітером Житомирського протопресвітерства Київської архиєпархії Віталієм Сидоруком обговорили актуальні питання щодо подальшої співпраці.
Ігор Гундич наголосив на важливості цієї зустрічі: «Релігія відіграє важливу роль у житті кожного українця. І ви ті люди, які наставляють нас, громадян, сповідувати та виконувати Божі заповіді. Тому для мене велика честь спілкуватись із Вами», – зазначив голова ОДА.
Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук звернувся до керівників області з проханням допомогти у виділенні земельних ділянок для будiвництва храмiв у м. Радомишлі та Житомирі. А також висловив надію на те, представники УГКЦ повноцінно долучатимуться до життя та діяльності громади Житомира і співпраця з владою стане ще тіснішою у майбутньому.
«Сьогоднішня зустріч – це імпульс позитиву для того, щоб разом працювати для добра. Спільні добрі справи об’єднують людей незалежно від конфесії. В наш час такий позитив і добрі новини дуже потрібні. Тому дякуємо вам за зустріч. У ваших обличчях ми побачили щирих партнерів і співрозмовників. Божого благословення вам у Новому році», – подякував за зустріч Святослав Шевчук.
Заходи з нагоди відзначення 20-ї річниці служіння парафії святого Василія Великого УГКЦ у м. Житомирі розпочались вранці святковою Літургією у нижньому храмі церкви Св. Василія Великого, яку очолив отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Патріарх Святослав Шевчук.
О 17.00 у приміщенні Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера відбудеться благодійний концерт «Різдвяне диво», під час якого буде проведено збір коштів на лікування 9-річного Володимира Каблова, який нещодавно потрапив під колеса тролейбуса.
Довідково: На Житомирщині діє 1502 релігійних організацій понад 20 конфесійних напрямів. З них – 15 релігійних організацій Української Греко-Католицької Церкви. Громади конфесії діють у містах Житомирі, Бердичеві, Коростишеві, Радомишлі, селах Чуднівського, Житомирського, Новоград-Волинського, Любарського, Ружинського районів.
Головний храм конфесії розташований по вулиці Івана Сльоти м. Житомира і перебуває у стадії будівництва (відбуваються богослужіння у нижньому храмі). Також у Житомирі діє Провінція Пресвятої Трійці чину Св. Василія Великого (жіночий монастир). Сестри василіанки мешкають у районі вул. Селецької і мають новозбудовану каплицю і пристосоване до потреб чернечого життя помешкання.