Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:57 – Із сховища "Вакуленчук" на Житомирщині вилучені радіоактивні відходи 
  • 21:24 – Ігор Гундич зустрівся з Предстоятелем УГКЦ Святославом Шевчуком 
  • 21:20 – Перші мешканці мікрорайону Малікова скористалися новим тролейбусним маршрутом 
  • 17:26 – Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору разом із владою області та міста привітала Святійшого Патріарха Філарета з Різдвом Христовим 
  • 16:58 – Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружини 

Ігор Гундич зустрівся з Предстоятелем УГКЦ Святославом Шевчуком

Ігор Гундич зустрівся з Предстоятелем УГКЦ Святославом ШевчукомВ рамках офіційного візиту до Житомирщини в неділю, 15 січня, Верховний архиєпископ Києво-Галицький, Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук зустрівся з керівництвом області та міста, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Метою приїзду Блаженнiшого Патріарха Святослава Шевчука до області є відзначення 20-ї річниці служіння парафії Святого Василія Великого УГКЦ та річниця відновлення офіційної діяльності УГКЦ в Житомирі.

Голова ОДА Ігор Гундич разом з головою облради Володимиром Ширмою під час зустрічі з Главою Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішим Патріархом Святославом Шевчуком та настоятелем парафії Св. Василія Великого протопресвітером Житомирського протопресвітерства Київської архиєпархії Віталієм Сидоруком обговорили актуальні питання щодо подальшої співпраці.

Ігор Гундич наголосив на важливості цієї зустрічі: «Релігія відіграє важливу роль у житті кожного українця. І ви ті люди, які наставляють нас, громадян, сповідувати та виконувати Божі заповіді. Тому для мене велика честь спілкуватись із Вами», – зазначив голова ОДА.

Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук звернувся до керівників області з проханням допомогти у виділенні земельних ділянок для будiвництва храмiв у м. Радомишлі та Житомирі. А також висловив надію на те, представники УГКЦ повноцінно долучатимуться до життя та діяльності громади Житомира і співпраця з владою стане ще тіснішою у майбутньому.

«Сьогоднішня зустріч – це імпульс позитиву для того, щоб разом працювати для добра. Спільні добрі справи об’єднують людей незалежно від конфесії. В наш час такий позитив і добрі новини дуже потрібні. Тому дякуємо вам за зустріч. У ваших обличчях ми побачили щирих партнерів і співрозмовників. Божого благословення вам у Новому році», – подякував за зустріч Святослав Шевчук.

Заходи з нагоди відзначення 20-ї річниці служіння парафії святого Василія Великого УГКЦ у м. Житомирі розпочались вранці святковою Літургією у нижньому храмі церкви Св. Василія Великого, яку очолив отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Патріарх Святослав Шевчук.

О 17.00 у приміщенні Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера відбудеться благодійний концерт «Різдвяне диво», під час якого буде проведено збір коштів на лікування 9-річного Володимира Каблова, який нещодавно потрапив під колеса тролейбуса.

Довідково: На Житомирщині діє 1502 релігійних організацій понад 20 конфесійних напрямів. З них – 15 релігійних організацій Української Греко-Католицької Церкви. Громади конфесії діють у містах Житомирі, Бердичеві, Коростишеві, Радомишлі, селах Чуднівського, Житомирського, Новоград-Волинського, Любарського, Ружинського районів.

Головний храм конфесії розташований по вулиці Івана Сльоти м. Житомира і перебуває у стадії будівництва (відбуваються богослужіння у нижньому храмі). Також у Житомирі діє Провінція Пресвятої Трійці чину Св. Василія Великого (жіночий монастир). Сестри василіанки мешкають у районі вул. Селецької і мають новозбудовану каплицю і пристосоване до потреб чернечого життя помешкання.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 47
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В моїй особі ви завжди знайдете сприяння, підтримку і опору – Ігор Гундич інвесторам
» Ігор Гундич провів особистий прийом громадян
» Ігор Гундич про перемогу в конкурсі на посаду голови Житомирської ОДА
» Ігор Гундич перевірив, як іде реконструкція дитячого садочку №58 у Житомирі. ФОТО
» У Житомирі провели конференцію щодо діяльності митрополита Андрея Шептицького
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Е-декларування: нове провадження проти народного депутата
«Справа Мартиненка»: розслідування триває
НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій
ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
Розслідування стосовно групи осіб, яка намагалася заволодіти майном держінституту «Запоріжцивільпроект», завершене
Антикремлевский кабинет Трампа
Премьер-министр Польши солдатам НАТО: “Мы ждали вас десятки лет!”
Хакеры из России атаковали базу ВВС Италии
Путин и КГБ уверенным строем идут ко дну
В Антарктиде обнаружены руины древних сооружений
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+