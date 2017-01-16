Перші мешканці мікрорайону Малікова скористалися новим тролейбусним маршрутом

16 січня о 6:20 стартував перший тролейбус маршруту № 7 “Вокзал - Малікова”. Поки що мікрорайоном Малікова курсуватимуть 6 одиниць техніки. У лютому планується до мікрорайону продовжити маршрут № 8 “Паперова фабрика - Площа Перемоги”, таким чином буде задіяно 8 одиниць техніки, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
До кінця року планується, що мікрорайон Малікова обслуговуватимуть два повноцінних муршрути, що курсуватимуть через вул. Велику Бердичівську та вул. Київську.
Впродовж місяця відбуватимуться дослідження потреб пасажирів та формуватиметься остаточний похвилинний розклад.
Загалом на будівництво тролейбусної лінії по проекту планувалося 6,9 млн грн. Але завдяки тому, що всі роботи були виконані силами Житомирського трамвайно-тролейбусного управління міської ради, вдалося зекономити суму близько 1,7 млн грн.
Розмови щодо запуску тролейбусу на Малікова точилися понад 20 років. Фактично до реалізації проекту приступили у вересні 2016 року й завершили за 3 місяці.
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