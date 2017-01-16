Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:57 – Із сховища "Вакуленчук" на Житомирщині вилучені радіоактивні відходи 
  • 21:24 – Ігор Гундич зустрівся з Предстоятелем УГКЦ Святославом Шевчуком 
  • 21:20 – Перші мешканці мікрорайону Малікова скористалися новим тролейбусним маршрутом 
  • 17:26 – Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору разом із владою області та міста привітала Святійшого Патріарха Філарета з Різдвом Христовим 
  • 16:58 – Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружини 

Перші мешканці мікрорайону Малікова скористалися новим тролейбусним маршрутом

Перші мешканці мікрорайону Малікова скористалися новим тролейбусним маршрутом16 січня о 6:20 стартував перший тролейбус маршруту № 7 “Вокзал - Малікова”. Поки що мікрорайоном Малікова курсуватимуть 6 одиниць техніки. У лютому планується до мікрорайону продовжити маршрут № 8 “Паперова фабрика - Площа Перемоги”, таким чином буде задіяно 8 одиниць техніки, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

До кінця року планується, що мікрорайон Малікова обслуговуватимуть два повноцінних муршрути, що курсуватимуть через вул. Велику Бердичівську та вул. Київську.

Впродовж місяця відбуватимуться дослідження потреб пасажирів та формуватиметься остаточний похвилинний розклад.

Загалом на будівництво тролейбусної лінії по проекту планувалося 6,9 млн грн. Але завдяки тому, що всі роботи були виконані силами Житомирського трамвайно-тролейбусного управління міської ради, вдалося зекономити суму близько 1,7 млн грн.

Розмови щодо запуску тролейбусу на Малікова точилися понад 20 років. Фактично до реалізації проекту приступили у вересні 2016 року й завершили за 3 місяці.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 47
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі триває будівництво нової тролейбусної лінії
» Призупинено будівництво автозаправної станції по вул. Жуйка
» Подарунок житомирянам на День Святого Миколая – новорічний тролейбус
» Півтора мільйони виділили для Житомирського ТТУ
» 9 травня графік та маршрути руху електротранспорту в Житомирі буде дещо змінено
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Е-декларування: нове провадження проти народного депутата
«Справа Мартиненка»: розслідування триває
НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій
ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
Розслідування стосовно групи осіб, яка намагалася заволодіти майном держінституту «Запоріжцивільпроект», завершене
Антикремлевский кабинет Трампа
Премьер-министр Польши солдатам НАТО: “Мы ждали вас десятки лет!”
Хакеры из России атаковали базу ВВС Италии
Путин и КГБ уверенным строем идут ко дну
В Антарктиде обнаружены руины древних сооружений
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+