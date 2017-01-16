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З’явилися подробиці нічної стрілянини в Олевську. Фото

З’явилися подробиці нічної стрілянини в Олевську. Фото16 січня близько 1 години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська. Унаслідок події 6 осіб поранені, 1 загинув. Причини та обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.

На місце події виїхали та працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Олевського ВП, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ ГУНП.

За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини.

У результаті вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події - Замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ), ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Тривають подальші дії.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
З’явилися подробиці нічної стрілянини в Олевську. Фото
З’явилися подробиці нічної стрілянини в Олевську. Фото
З’явилися подробиці нічної стрілянини в Олевську. Фото
З’явилися подробиці нічної стрілянини в Олевську. Фото
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