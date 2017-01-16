З’явилися подробиці нічної стрілянини в Олевську. Фото

16 січня близько 1 години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська. Унаслідок події 6 осіб поранені, 1 загинув. Причини та обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.
На місце події виїхали та працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Олевського ВП, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ ГУНП.
За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини.
У результаті вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події - Замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ), ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Тривають подальші дії.
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