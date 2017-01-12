Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору разом із владою області та міста привітала Святійшого Патріарха Філарета з Різдвом Христовим

12 січня 2017 року в синодальній залі Київської Патріархії Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів зустріч з головою Житомирської обласної державної адміністрації Гундичем Ігорем Петровичем та мером міста Житомира Сухомлином Сергієм Івановичем. Під час зустрічі обговорювали питання перспективи розвитку Української Православної Церкви Київського Патріархату на Житомирщині і становлення Помісної Православної Церкви в Україні.
Також в зустрічі взяли участь настоятель та священнослужителі Свято-Михайлівського кафедрального собору м. Житомира, які привітали Патріарха з різдвяними святами, заспівавши Предстоятелю Різдвяних колядок.
Наприкінці Святійший Владика подякував за привітання, благословив колядників та вручив всім присутнім різдвяні подарунки.
Прес-служба Свято-Михайлівського кафедрального собору м.Житомира
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.