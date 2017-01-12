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Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружини

Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружиниПрокуратура ініціює проведення службового розслідування щодо директора комунального підприємства Житомирської міської ради, який незаконно преміював власну дружину. Про цю справу розповіла прес-секретар прокурора області Тетяна Гоша, повідомляє zamkova.info з посиланням на Житомирську хвилю.

"Йдеться про те, що директор комунального підприємства, будучи посадовою особою публічного права, порушив вимоги антикорупційного законодавства та прийняв рішення, не повідомивши міську раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів. Зокрема, директор у квітні 2015 року видав наказ про прийняття на роботу у комунальне підприємство своєї дружини, а в подальшому систематично, протягом п’яти місяців видав та підписав ще п’ять наказів про її преміювання".

Днями Постановою Богунського районного суду Житомира керівника комунального підприємства визнано винним у порушенні Закону України "Про запобігання корупції" та притягнуто до відповідальності – сплати штрафу у розмірі 3400 гривень, тобто 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також Житомирська місцева прокуратура внесла подання міському голові Житомира щодо проведення службового розслідування та усунення причин і умов, що призвели до порушення українського антикорупційного законодавства.
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