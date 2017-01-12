На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра

Уночі 11 січня житель району повідомив до поліції про постріли, які чути у лісовому масиві на околиці смт. Мирополя. Як з’ясувалось, це незаконно полював 29-річний житель Вінниччини. Чоловік устиг застрелити двох диких свиней. Нині розпочато досудове розслідування, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Близько 23 години до чергової частини Романівського відділення поліції зателефонував місцевий житель із тривожним повідомленням. За словами чоловіка, поблизу населеного пункту, в мисливських угіддях, чути постріли. На думку чоловіка, це могли бути браконьєри.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. За деякий час поліцейські натрапили на слід від автомобільних шин, а згодом і розшукали транспортні засоби та їх керманичів. В одного з чоловіків виявили мисливську рушницю. Дозвільних документів щодо здійснення полювання у нього не було.
Під час огляду у вантажних відсіках транспортних засобів правоохоронці виявили туші двох диких свиней та тепловізор, за допомогою якого чоловік незаконно полював у темну пору доби.
Власника зброї, 29-річного жителя Вінницької області, було доставлено до поліційного відділку. У нього вилучили зареєстровану мисливську рушницю. Туші тварин направили до ветеринарної лікарні для проведення дослідження.
Нині триває подальше з’ясування обставин події.
Відповідно до ч.1 ст. 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодекс України, чоловікові може загрожувати штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або 3-річне обмеження волі.
- Закликаю мисливців суворо дотримуватися правил полювання та безпеки. Серед основних: заборона використання штучних джерел світла, приладів нічного бачення, дзеркал для осліплення тварин, вибухових речовин, а також різних саморобних засобів лову. Також заборонено полювання ближче ніж за 200 метрів від житлових будівель, у темний період доби та у стані алкогольного сп'яніння, - коментує заступник начальника ГУ Національної поліції області Артем Лисогор. – У разі виявлення порушень використання чи зберігання вогнепальної зброї, згідно з чинним законодавством, поліцейські мають право скасовувати дозволи на право носіння та зберігання зброї і вилучити її у власників.