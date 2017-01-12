Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:26 – Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору разом із владою області та міста привітала Святійшого Патріарха Філарета з Різдвом Христовим 
  • 16:58 – Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружини 
  • 16:52 – На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра 
  • 15:27 – Житомир в день народження Сергія Корольова відвідав космонавт Леонід Каденюк 
  • 15:07 – У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф 

На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра

Уночі 11 січня житель району повідомив до поліції про постріли, які чути у лісовому масиві на околиці смт. Мирополя. Як з’ясувалось, це незаконно полював 29-річний житель Вінниччини. Чоловік устиг застрелити двох диких свиней. Нині розпочато досудове розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра
На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра
На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра
На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра

Близько 23 години до чергової частини Романівського відділення поліції зателефонував місцевий житель із тривожним повідомленням. За словами чоловіка, поблизу населеного пункту, в мисливських угіддях, чути постріли. На думку чоловіка, це могли бути браконьєри.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. За деякий час поліцейські натрапили на слід від автомобільних шин, а згодом і розшукали транспортні засоби та їх керманичів. В одного з чоловіків виявили мисливську рушницю. Дозвільних документів щодо здійснення полювання у нього не було.

Під час огляду у вантажних відсіках транспортних засобів правоохоронці виявили туші двох диких свиней та тепловізор, за допомогою якого чоловік незаконно полював у темну пору доби.

Власника зброї, 29-річного жителя Вінницької області, було доставлено до поліційного відділку. У нього вилучили зареєстровану мисливську рушницю. Туші тварин направили до ветеринарної лікарні для проведення дослідження.
Нині триває подальше з’ясування обставин події.

Відповідно до ч.1 ст. 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодекс України, чоловікові може загрожувати штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або 3-річне обмеження волі.

- Закликаю мисливців суворо дотримуватися правил полювання та безпеки. Серед основних: заборона використання штучних джерел світла, приладів нічного бачення, дзеркал для осліплення тварин, вибухових речовин, а також різних саморобних засобів лову. Також заборонено полювання ближче ніж за 200 метрів від житлових будівель, у темний період доби та у стані алкогольного сп'яніння, - коментує заступник начальника ГУ Національної поліції області Артем Лисогор. – У разі виявлення порушень використання чи зберігання вогнепальної зброї, згідно з чинним законодавством, поліцейські мають право скасовувати дозволи на право носіння та зберігання зброї і вилучити її у власників.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 28
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Бердичеві поліцейські затримали крадія медичного обладнання (ФОТО)
» Поліцейські Житомирщини застерігають: злодіїв приваблює залишений без нагляду мототранспорт!
» У Житомирі поліцейські викрили чотирьох нічних нападників
» Житомирські поліцейські затримали злодіїв завдяки пильності громадян (ФОТО)
» На Житомирщині під час полювання застрелили людину
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Е-декларування: нове провадження проти народного депутата
«Справа Мартиненка»: розслідування триває
НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій
ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
Розслідування стосовно групи осіб, яка намагалася заволодіти майном держінституту «Запоріжцивільпроект», завершене
Далеко ли до Таллинна? Крымский сценарий для Прибалтики
Сибирь скоро может исчезнуть с лица Земли
"Есть противник, победить которого Путин не сможет никогда"
Тайны мира: Гебекли-Тепе, "город богов"
Террориста в Израиле ликвидировал экскурсовод из пистолета
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+