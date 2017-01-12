Житомир в день народження Сергія Корольова відвідав космонавт Леонід Каденюк

Під час урочистостей, присвячених відзначенню 110 річниці основоположника космонавтики, перший космонавт незалежної України наголосив, що Сергій Корольов – один із тих людей, яких сміливо можна називати творцями історії:
"Це людина, яка створила перший космічний корабель, завдяки якій і розпочалася нова ера в історії людства – підкорення Космосу, підкорення Всесвіту. І те, що він зробив, та подія – перший політ людини в Космос – ця подія мала значення не просто планетарне, вона мала значення вселенське. Саме тому ми повинні його шанувати, це ми зараз і робимо – шануємо цю людину. Треба сказати, що така подія в державному масштабі повинна більш яскраво відзначатися".
Відмітив Леонід Каденюк і роботу житомирського Музею космонавтики, зауваживши, що хоч сам музей і невеликий, але має дійсно цінні та унікальні експонати. Проблема в тому, що музей не має достатніх площ, аби показати все своє багатство, каже очільниця закладу Ірина Дячук:
"У свято не хочеться говорити про кардинальні проблеми, скажу тільки про основну: музей давно потребує розширення, тому що дійсно у нас унікальна колекція. Ми дуже хочемо її показувати, поки ж робимо це лише в тимчасових виставках. Але я знаю, що є вже певні рішення, які дозволять нам розширити наші експозиційні площі. У нас дуже великі сподівання на наше керівництво і на допомогу, взагалі, космічної спільноти".
Додамо, що 12 січня – в день народження Сергія Корольова – житомирський Музей космонавтики влаштував традиційний день відкритих дверей, в рамках якого всі бажаючі змогли безкоштовно відвідати цю установу, оглянувши оновлену виставку експонатів.