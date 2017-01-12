Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:26 – Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору разом із владою області та міста привітала Святійшого Патріарха Філарета з Різдвом Христовим 
  • 16:58 – Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружини 
  • 16:52 – На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра 
  • 15:27 – Житомир в день народження Сергія Корольова відвідав космонавт Леонід Каденюк 
  • 15:07 – У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф 

У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф

У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
В обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського голова обласної ради Володимир Ширма та голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич 11 січня урочисто відкрили комунальний комп’ютерний томограф, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирської обласної ради.

Цей 32-зрізовий мультисенсорний комп’ютерний томограф придбано за кошти обласного бюджету. Усього на покупку депутатський корпус виділив 13 мільйонів гривень. Під час проведення процедури закупівлі вдалося зекономити майже один мільйон гривень. На цю різницю було додатково придбано обладнання для лікарні – зокрема, автоматичний двохколбовий інжектор для магнітно-резонансної томографії. Даний апарат збільшить можливості діагностики.

«Такого комп’ютерного томографа у нас в області ні у приватних, ні в комунальних установах немає. У комплексі з МРТ ми зараз маємо повний спектр досліджень, якими можемо забезпечити жителів нашої області для того, щоб вони пройшли якісну діагностику і відповідно якісне лікування», - зазначив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Богдан Леськів.

«З огляду на формування госпітальних округів обласна лікарня буде лікарнею третього рівня у нашому майбутньому госпітальному окрузі, - сказав під час церемонії відкриття Володимир Ширма, - Тому тут має бути найсучасніше обладнання, найкомфортніші умови для роботи лікарів та перебування пацієнтів».

Як зазначив голова ради, у 2016 році обласна лікарня отримала максимальну суму фінансування з обласного бюджету – 57 мільйонів гривень.

«Завдяки взаєморозумінню, підтримці депутатів, фінансовій можливості та процесам децентралізації ми зможемо і надалі вирішувати ось такі глобальні проблеми у медичній галузі нашої області», - запевнив Володимир Ширма.

На церемонії відкриття також були присутні народний депутат України Володомир Арешонков, заступники голови обласної ради Сергій Крамаренко та Максим Вілівчук.
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 62
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На сесії облради цього четверга депутатам запропонують виділити кошти на комп'ютерний томограф
» Комунальний МРТ вже працює. ФОТО
» Незакінчена історія МРТ у Житомирі
» У Житомирській обласній клінічній лікарні освячено капличку. Фото
» На Житомирщині презентували надсучасне медичне обладнання
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Е-декларування: нове провадження проти народного депутата
«Справа Мартиненка»: розслідування триває
НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій
ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
Розслідування стосовно групи осіб, яка намагалася заволодіти майном держінституту «Запоріжцивільпроект», завершене
Далеко ли до Таллинна? Крымский сценарий для Прибалтики
Сибирь скоро может исчезнуть с лица Земли
"Есть противник, победить которого Путин не сможет никогда"
Тайны мира: Гебекли-Тепе, "город богов"
Террориста в Израиле ликвидировал экскурсовод из пистолета
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+