У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф

В обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського голова обласної ради Володимир Ширма та голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич 11 січня урочисто відкрили комунальний комп’ютерний томограф, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирської обласної ради.
Цей 32-зрізовий мультисенсорний комп’ютерний томограф придбано за кошти обласного бюджету. Усього на покупку депутатський корпус виділив 13 мільйонів гривень. Під час проведення процедури закупівлі вдалося зекономити майже один мільйон гривень. На цю різницю було додатково придбано обладнання для лікарні – зокрема, автоматичний двохколбовий інжектор для магнітно-резонансної томографії. Даний апарат збільшить можливості діагностики.
«Такого комп’ютерного томографа у нас в області ні у приватних, ні в комунальних установах немає. У комплексі з МРТ ми зараз маємо повний спектр досліджень, якими можемо забезпечити жителів нашої області для того, щоб вони пройшли якісну діагностику і відповідно якісне лікування», - зазначив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Богдан Леськів.
«З огляду на формування госпітальних округів обласна лікарня буде лікарнею третього рівня у нашому майбутньому госпітальному окрузі, - сказав під час церемонії відкриття Володимир Ширма, - Тому тут має бути найсучасніше обладнання, найкомфортніші умови для роботи лікарів та перебування пацієнтів».
Як зазначив голова ради, у 2016 році обласна лікарня отримала максимальну суму фінансування з обласного бюджету – 57 мільйонів гривень.
«Завдяки взаєморозумінню, підтримці депутатів, фінансовій можливості та процесам децентралізації ми зможемо і надалі вирішувати ось такі глобальні проблеми у медичній галузі нашої області», - запевнив Володимир Ширма.
На церемонії відкриття також були присутні народний депутат України Володомир Арешонков, заступники голови обласної ради Сергій Крамаренко та Максим Вілівчук.
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