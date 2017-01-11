На Житомирщині поліція розшукала чоловіка, який погрозами відібрав автівку у літнього власника (ФОТО)

29-річний житель Малинського району позбиткувався над 80-річним пенсіонером, відкрито викравши його «Опель» з погрозами фізичної розправи. На чужій автівці потрапив у ДТП і врешті був затриманий працівниками поліції. Судом чоловіка взято під варту. Триває досудове розслідування, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
До Малинського відділення поліції звернувся 80-річний житель райцентру із повідомленням про незаконне заволодіння його автомобілем «Опель Вектра».
Під час спілкування з правоохоронцями дідусь розповів, що напередодні йому зателефонував знайомий чоловік і попросив забрати його із села і завезти у м. Малин, пообіцявши заплатити за поїздку. Пенсіонер погодився і близько 4 ранку на домовленому місці вже чекав пасажира.
Однак за селом чоловік попросив зупинити автівку, а потім наказав водієві вийти із салону, погрожуючи йому фізичною розправою. Дідусь подався назад пішки, натомість зухвалець-пасажир сів за кермо «Опеля» і втік.
– На розшук викраденого автомобіля було зорієнтовано особовий склад малинської поліції та колег сусідніх територіальних відділень. Водночас оперативники встановлювали особу викрадача, оскільки заявник знав лише його ім’я. У результаті вжитих заходів стало відомо, що до злочину може бути причетний раніше судимий 29-річний житель с. Нової Рутвянки, - розповів начальник Малинського відділення поліції Михайло Старовойт.
Водночас поліцейські отримали інформацію про те, що схожий за описом автомобіль неподалік одного із сіл з’їхав у кювет і перевернувся. Його керманич скористався допомогою одного з місцевих жителів, який трактором витягнув машину.
Врешті розшукувану автівку поліцейські виявили схованою в ангарі на території приватного сільського господарства. Його власник розповів, що тимчасово розмістити пошкоджену в аварії машину попросив незнайомець, поки не вирішиться, куди її транспортувати для ремонту.
Автомобіль правоохоронці вилучили. У порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України було затримано і її викрадача.
Подію поліція кваліфікувала як незаконне заволодіння транспортним засобом, учинене з погрозою застосування насильства (ч.3 ст.289 ККУ). Усі обставини з’ясовуються у рамках досудового розслідування.
Нині затриманому офіційно оголошено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
За чинним законодавством чоловікові може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.