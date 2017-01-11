На Житомирщині понад тисячу злочинів розкрито за участю бійців поліції охорони

Підсумки своєї роботи за 2016 рік підвели працівники Управління поліції охорони в Житомирській області.
Крадіжки чужого майна – чи то з торгівельних закладів, чи з приватних осель громадян – найбільш розповсюджений вид кримінальних правопорушень на Житомирщині. Запобігання таким злочинам і затримання причетних до їх вчинення осіб «за гарячими слідами» – серед основних завдань поліцейських охорони, повідомили zamkova.info
в управлінні поліції охорони в Житомирській області.
Як розповів начальник Управління поліції охорони в Житомирській області Ігор Товкач, нині у 7 населених пунктах регіону цілодобово працюють групи затримання, бійці яких здійснюють низку заходів із попередження та припинення правопорушень, реагують на тривожні повідомлення з охоронюваних об’єктів і стежать за дотриманням правопорядку у зонах патрулювання.
– У 2016 році безпосередньо працівниками поліції охорони розкрито 223 кримінальних правопорушень, ще понад 1080 – за нашої участі, - повідомив Ігор Товкач. – У низці випадків оперативні прибуття на місце події груп затримання попередили крадіжки з охоронюваних об’єктів, при цьому за спробу вчинити злочини затримано 7 осіб. Окрім того, понад 400 осіб були викриті у вчиненні адміністративних правопорушень.
У громадських місцях обласного центру та населених пунктів області встановлено та функціонують близько 180 кнопок термінового виклику поліції, що дає змогу нарядам бійців охорони оперативно реагувати на сповіщення і припиняти правопорушення.
Вже цьогоріч поліцейські охорони затримали жителя Черкащини, підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на пенсіонера у м. Коростені.
Водночас понад 3200 жителів області для охорони власних осель скористалися послугами УПО. Під технічною охороною поліцейських також перебуває понад 2700 інших об’єктів, встановлено майже 780 «тривожних кнопок». Окрім того, минулого року півсотні житомирян уже випробували новий спосіб захисту своїх транспортних засобів від посягання зловмисників, встановивши в автомобілях GPS-навігатори. Такий пристрій допомагає відстежувати, де знаходитиметься транспортний засіб, а у разі його викрадення правоохоронці швидко затримають злочинців і повернуть автівку власникові.