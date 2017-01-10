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«Шлюб за добу» – відтепер у Житомирі

«Шлюб за добу» – відтепер у ЖитомиріКабінет Міністрів України розширив пілотний проект щодо спрощеної процедури реєстрації шлюбу за 24 години, безпосередньо в день подання заяви. Якщо донедавна цей проект реалізовано у таких містах, як Київ, Львів, Одеса, Херсон, Маріуполь і Сєвєродонецьк, то тепер, відповідно до нового розпорядження Уряду №1068-р від 28 грудня 2016 року, його запроваджено у Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам'янець-Подільському, Рівному, Харкові і Житомирі, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області.

За новою процедурою право реєстрації шлюбу надається суб'єкту господарювання – юридичній особі публічного права (організатору державної реєстрації шлюбу). Організація може проходити, наприклад, у приміщенні обрядової зали органу місцевого самоврядування. Організатор подає заявку на проведення державної реєстрації шлюбу за формою, встановленою Міністерством юстиції, особисто або шляхом надіслання такої заявки на адресу електронної пошти Житомирського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, до якої додаються копія договору про надання послуг з організації проведення державної реєстрації шлюбу, а також документи про сплату державного мита та платних послуг, що надаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до згаданого вище розпорядження Кабінету Міністрів передбачено таку процедуру реєстрації шлюбу в містах реалізації проекту:
- заявники можуть самі обрати місце та час реєстрації;
- між організатором і заявниками укладається письмовий договір;
- реєстрація шлюбу здійснюється на території організатора, який і видає свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Довідково: послугою щодо спрощення реєстрації шлюбу в шести містах, де торік стартував пілотний проект, вже скористалося понад 3 тисячі пар, що свідчить про неабияку популярність її серед споживачів. На думку урядовців, поширення пілотного проекту на територію інших регіонів України надасть змогу максимально наблизити цю адмінпослугу до населення, створивши при цьому максимально зручні умови для реалізації громадянами права на шлюб.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (0412) 41-37-96 (відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області), (0412) 47-37-07 (Житомирський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області).
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