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На Житомирщині Різдвяні свята пройшли без грубих порушень правопорядку

На Житомирщині Різдвяні свята пройшли без грубих порушень правопорядку У день Різдва Христового та під час святкових вихідних поліцейські провели додаткові профілактичні заходи та спрямували зусилля на забезпечення належного правопорядку та безпеки громадян.

Загальна кількість зареєстрованих подій за минулі святкові та вихідні дні, у порівнянні з буденними, не збільшилася.

За вихідні дні, з 7 по 9 січня, до Єдиного обліку працівниками територіальних органів Національної поліції Житомирщини зареєстровано близько тисячі повідомлень, сотня з них - з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них грабіж, 4 шахрайства, 3 незаконних заволодіння транспортними засобами, 30 крадіжок та інші. Поліція встановила 36 осіб, причетних до вказаних подій.

За повідомленням працівників Управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини, грубих порушень публічного порядку під час різдвяного святкування та вихідних днів не зареєстровано.

Нині поліція продовжує свою роботу із забезпечення публічної безпеки на вулицях міст і селищ області, аби місцеві жителі та гості нашого регіону почували себе у безпеці.
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