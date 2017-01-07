Житомиряни допомогли поліції затримати зухвалого грабіжника

Увечері 5 січня невідомий чоловік на очах у інших перехожих силою відібрав у жінки сумку. Втекти йому завадили небайдужі очевидці, які й передали зухвальця поліції. Розпочато кримінальне провадження, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.
Близько 21 години 23-річна житомирянка поверталася додому. На одній з вулиць її раптово наздогнав невідомий чоловік, повалив на землю і вдарив ногою. Негідник відібрав у своєї жертви сумку, в якій знаходилися понад 13 тисяч гривень, і кинувся втікати.
Утім, услід за ним поспішили перехожі, на чиїх очах розгорталися події. Чоловіка схопили і не дозволили йому зникнути аж до приїзду поліцейських.
– Затриманим за підозрою у скоєнні злочину виявився 30-річний житель Попільнянського району, раніше судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом і крадіжки, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – При ньому знаходилася відібрана у заявниці жіноча сумочка.
Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.186 Кримінального кодексу України. Чоловіка було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
У рамках досудового розслідування підозрюваного перевіряють на причетність до інших злочинів у Житомирі.
За чинним законодавством чоловікові може загрожувати піврічний арешт, обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років.