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Заступник прокурора Житомирської області Микола Корнелюк у черговий раз відвідав Райківську виправну колонію №73

Заступник прокурора Житомирської області Микола Корнелюк у черговий раз відвідав Райківську виправну колонію №73У середу, 4 січня 2017 року, заступник прокурора Житомирської області Микола Корнелюк у черговий раз відвідав Райківську виправну колонію №73 для перевірки ходу проведення ремонтних робіт в установі та додержання конституційних прав в'язнів на належні матеріально-побутові та медико-санітарні умови.

Разом з керівництвом Бердичівської місцевої прокуратури заступник прокурора області перевірив санітарний стан приміщень їдальні та кухні установи, якість приготованої їжі, асортимент товарів у крамниці установи, дотримання прав засуджених на телефонні розмови.

Під час відвідування приміщень дисциплінарного ізолятора та лазні для засуджених Микола Корнелюк особливу увагу звернув на якість та терміни закінчення ремонтних робіт, з'ясував причини, які заважають привести вказані приміщення у належний стан в найкоротший строк.
Крім того, заступником прокурора області прийнято на особистому прийомі вісім засуджених, які отримали вичерпні відповіді на свої питання. Під час спілкування в'язні наголосили, що упродовж останніх місяців відбулись покращення у діяльності виправної колонії, зокрема, щодо харчування, медичного забезпечення, роботи лазні тощо.

За результатами візиту проведено нараду із керівництвом установи та надано доручення працівникам Бердичівської місцевої прокуратури про здійснення контрольних перевірок діяльності Райківської виправної колонії №73 з метою неухильного дотримання конституційних прав в'язнів.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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