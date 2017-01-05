У Черняхові поліцейські розшукали водія, який травмував пішохода і втік (ФОТО)

Керманич, який уранці 4 січня автомобілем збив жінку-пішохода у селищі Черняхові, поспішив зникнути з місця пригоди. Потерпіла з травмами була госпіталізована. Поліцейські оперативно розшукали утікача. Розпочато кримінальне провадження.
Інформація про дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої було травмовано пішохода, до Черняхівського відділення поліції надійшла близько 6 години ранку. Подія трапилася на виїзді з райцентру.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що під колеса автівки потрапила 34-річна місцева жителька, яка переходила дорогу. З отриманими травмами жінку було доставлено до лікарні. Іншого учасника пригоди на місці її вчинення не виявилося.
Зі слів очевидців поліцейські з’ясували, що потерпілу збила «Ауді» темного кольору з транзитними номерними знаками. Під час огляду проїзної частини поліцейські вилучили уламки фар та частинки бампера автомобіля винуватця.
– Орієнтування на розшук машини було зорієнтовано зовнішні наряди поліцейських, водночас правоохоронці перевірили власників «Ауді», зареєстрованих у районі. Й уже за кілька годин було отримано інформацію про місцезнаходження схожого за прикметами автомобіля, - розповів начальник Черняхівського відділення поліції Сергій Левицький.
Виявилося, «Ауді» з характерними механічними пошкодженнями під керуванням 38-річного жителя райцентру було виявлено на одній з автостоянок. Чоловік зізнався у причетності до дорожньо-транспортної пригоди і пояснив залишення місця її вчинення шоком і переляком. Керманича було доставлено до медичного закладу для обстеження на стан сп’яніння.
Усі обставини нині з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Поліція ж звертається до всіх учасників дорожнього руху: аби не трапилося трагедії, неухильно дотримуйтеся Правил руху і заходів безпеки. Якщо ви стали учасником пригоди, внаслідок якої постраждала людина, у жодному разі не залишайте місце її вчинення.
Пам’ятайте, що життя постраждалому у ДТП можна врятувати найменшим – хоча б своєчасним повідомленням до медичного закладу.
Окрім того, не забувайте, що за залишення людини, яка потребує допомоги, у небезпеці, передбачено кримінальну відповідальність та покарання у вигляді ув’язнення від 3 до 8 років.
Якщо ж ви стали свідком такої дорожньо-транспортної пригоди, без зволікань проінформуйте про це «швидку» та поліцію.
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