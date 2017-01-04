Житомирщина- вилучено фальсифікат

На Житомирщині прокуратурою спільно із податківцями викрито підпільний цех з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції, що діяв на території Київської області.
Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконний збут, за ч. 3 ст. 204 КК України.
Установлено, що групою осіб, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії, на території Київської області організовано підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів, які реалізовувалися у тому числі на території Житомирської області.
У ході досудового розслідування, прокуратурою області спільно із слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області проведено ряд обшуків у місцях виготовлення алкогольної продукції на території Житомирської та Київської областей та в місцях її збуту.
За результатами обшуків, вилучено понад одну тонну фальсифікованих алкогольних напоїв, компоненти для їх виробництва, етиловий спирт, а також вантажний транспортний засіб із пристосованим у ньому спеціальним обладнанням для виробництва такої продукції.
На даний час подано клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області, триває. Процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області