На Житомирщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за неподання посадовцем декларації

Прокуратурою Житомирської області розглянуто повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.
За результатами розгляду повідомлення Коростишівською місцевою прокуратурою у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за фактом неподання за 2015 рік завідувачем сектору відділу Держгеокадастру одного з районів Житомирської області щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ст. 366-1 КК України.
Установлено, що посадовець порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції» і не подав у 2016 році щорічну декларацію за 2015 рік протягом 60 календарних днів після початку роботи системи електронного декларування.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять органи Національної поліції в області, процесуальне керівництво забезпечує Коростишівська місцева прокуратура.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Житомирської області.
Довідково. Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції», рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», розпочато діяльність системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Обов’язок подання декларацій за 2015 рік покладено на службових осіб, які станом на 01.09.2016 займали, згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо відповідальне становище.
За умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, статтею 366-1 КК України передбачено кримінальну відповідальність та відповідне покарання – штраф від 2500 до 3 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.
Прес-служба прокуратури Житомирської області