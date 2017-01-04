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Лісгоспи Житомирщини підвели підсумки ялинкової кампанії

Лісгоспи Житомирщини підвели підсумки ялинкової кампаніїПонад 42 тисячі новорічних ялинок реалізували лісівники Житомирщини в ході передноворічної ялинкової кампанії. Це на 6,5 тисячі менше, ніж минулого року. Не змінилися ціни ялин: в середньому по 35 гривень за деревце.

Весь реалізований хвойний молодняк вирощено на спеціальних плантаціях новорічних ялин та отримано в ході рубок догляду.

Найактивніше розкуповувалися хвойні деревця з Білокоровицького та Баранівського лісгоспів. «Найбільшим благодійником» виявився Новоград- Волинський держлісгосп: 65 новорічних ялин він надав закладам освіти та охорони здоровя у вигляді благодійної допомоги.

Майже 500 працівників лісової охорони постійно проводили рейди з охорони хвойних плантацій. В ході цих рейдів виявлено 23 факти лісопорушень, чим лісовому господарству нанесено шкоду на понад 8 тисяч гривень. Всю суму уже відшкодовано. Окрім цього, сплачено ще й майже 2 тисячі гривень штрафів.

Прес-служба ЖОУЛМГ
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