На пожаре в Житомирской области погиб полуторагодовалый ребенок

Пожар произошел в деревянном жилом доме в с. Добрынь Хорошовского района.
В Житомирской области 1 января в 22:33 возник пожар в деревянном жилом доме в с. Добрынь Хорошовского района, который привел к гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Как выяснилось, хозяйка дома вечером задремала. Проснувшись от едкого запаха дыма, она начала искать своих малолетних детей. Найдя 3-летнюю дочь, перепуганная мать побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных. Она оставила ребенка под присмотром и вернулась в свой дом за своим полуторагодовалым сыном. Женщина быстро отыскала малыша и начала оказывать ему помощь. К сожалению, спасти жизнь мальчику не удалось. Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.
Указано, что по прибытию спасателей дом общей площадью 60 кв. м уже полностью был охвачен пламенем. Чрезвычайники начали отбивать огонь, который мог перекинуться на хозяйственную постройку. Она построена под одной крышей с жильем.
"Силами бойцов ГСЧС в 23:07 пожар удалось локализовать, а в 00:30 - ликвидировать. В результате возгорания огнем уничтожена кровля, перекрытие и стены дома. Причину пожара устанавливают специалисты", - доложили в ведомстве.rbc.ua