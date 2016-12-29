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Прокуратура Житомирщини повернула до земель запасу сільських рад 722 га угідь

Прокуратура Житомирщини повернула до земель запасу сільських рад 722 га угідьПрокуратура Житомирщини відстояла у вищій судовій інстанції повернення до земель запасу сільських рад 722 га угідь вартістю понад 19 млн грн з незаконної оренди, повідомляє zamkova.info.

Реалізовуючи конституційну функцію представництва інтересів держави в суді, органи прокуратури Житомирщини вживають системних заходів щодо припинення порушень інтересів держави внаслідок незаконної передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення.

Установлено, що у 2011 році розпорядженнями Чуднівської райдержадміністрації уродженцю Одещини неправомірно надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства та у подальшому затверджено проекти землеустрою щодо їх відведення із земель запасу сільських рад. На підставі цих розпоряджень терміном на 25 років укладено 22 договори оренди землі загальною площею 722 га вартістю понад 19 млн грн.

Однак, усупереч вимогам Закону України «Про фермерське господарство», райдержадміністрація передала земельні ділянки, які не мають спільних меж та розташовані на значній відстані одна від одної на території 5 різних сільських рад Чуднівського району.

Крім цього, 32-річний «латифундист» у заяві не обґрунтував, для чого бере таку значну площу земель та наявність техніки для її обробітку.
Також, у договорах встановлено розмір орендної плати без проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що є порушенням вимог Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про оцінку земель».

Прокуратурою Чуднівського району у серпні 2015р заявлено позов про визнання незаконними розпорядження райдержадміністрації, договори оренди недійсними та зобов’язання орендаря повернути усі земельні ділянки сільськогосподарського призначення на користь держави в особі сільських рад. Однак, апеляційним судом Житомирської області позов задоволено частково, а в поверненні угідь - відмовлено.

Прокуратура області не погодилася із зазначеним рішенням та подала касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який доводи прокурора визнав обґрунтованими та зобов’язав орендаря повернути усі 22 ділянки до земель запасу сільських рад Чуднівського району.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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