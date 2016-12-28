У Житомирі презентували Центр підрозділу «КОРД»

28 грудня керівник Департаменту організації діяльності «КОРД» Нацполіції України Микола Путій та начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко урочисто відкрили адміністративний Центр спецпідрозділу. Бійцям також передали ключі від нового відповідно обладнаного автомобіля та офісну техніку, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Центр новоствореного підрозділу базуватиметься у приміщенні Житомирського відділення поліції у м. Житомирі. Його презентація прошла за участі представників Департаменту організації діяльності «КОРД» Нацполіції, Головного управління Нацполіції в області та духовенства.
Відкриваючи заходи, очільник обласного ГУНП В’ячеслав Печененко відзначив важливість цієї події:
- Житомирщина - одна з перших областей, де з’явився новий підрозділ «КОРД» або корпус оперативно-раптової дії. Його бійці пройшли жорсткий відбір та спеціальну кількамісячну підготовку і уже у вересні 2016 року розпочали виконання службових завдань. Створення цього Центру - це ще один реальний крок реформи поліції, що втілюється нами у життя. «КОРД» має надзвичайно серйозні функції і ми вдячні керівництву МВС та Нацполіції за підтримку і можливість реалізувати задум по створенню сучасного Центру. Переконаний, що основними принципами діяльності корпусу стане служіння народу та захист громадян України.
Керівник ГУНП вручив командирові підрозділу символічний ключ від приміщення, а також ключі від «Volkswagen T6 Transporter», що використовуватиметься під час виконання завдань по затриманню особливо небезпечних та озброєних злочинців. Серед подарунків була й офісна техніка, необхідна для забезпечення життєдіяльності підрозділу.
Присутні мали можливість оглянути новостворену базу з сучасними кабінетами, черговою частиною, кімнатою зберігання зброї, тренажерним залом, їдальнею, кімнатами для відпочинку, душовими та іншим.
Під час заходів настоятель Святомихайлівського кафедрального собору отець Богдан провів обряд освячення приміщення та благословив бійців спецназу.
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