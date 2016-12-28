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У пограбуванні дитини бердичівська поліція викрила 33-річного чоловіка

У пограбуванні дитини бердичівська поліція викрила 33-річного чоловікаРаніше судимий житель Ружинського району у м. Бердичеві силоміць відібрав у 10-річного школяра мобільний телефон. Поліція встановила і затримала зухвальця.

До Бердичівського відділу поліції звернулась 36-річна місцева жителька. Жінка повідомила про пограбування її неповнолітнього сина. З’ясувалося, що ввечері підліток повертався додому після відвідування басейну, коли до нього підійшов невідомий чоловік і несподівано вирвав з рук мобільний. Вартість гаджета становить 1125 гривень.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

У результаті проведених заходів оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний раніше судимий житель Ружинського району.

– Чоловік у скоєному зізнався та розповів, що мобільний телефон він збув за 200 гривень випадковому перехожому. Нині правоохоронці встановлюють місцезнаходження мобільника, – розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

Підозрюваному може загрожувати покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років.
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