Переселенців та жителів Житомирщини запрошують до участі у грантовій програмі

Про грантову програму з підтримки самозайнятості та мікропідприємництва для вимушено переміщених осіб, жителів області і міста Житомира розповіли журналістам сьогодні, 27 грудня, у Житомирі, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
У прес-конференції взяли участь заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, голова правління Фонду громади Житомира Жанна Соловйова та радник з питань ВПО Міністерства соціальної політики у Житомирській області Олександр Янко.
«З 2014 року Житомирщина постійно приймає вимушених переселенців. Їх соціальна адаптація, інтеграція в суспільство є найбільш складною проблемою, адже ці люди знаходяться в режимі стресу. У цьому напрямку обласною радою було затверджено відповідну програму підтримки і допомоги ВПО. Проте є одне вагоме «але». Надаючи занадто довго широку соціальну допомогу, існує ризик, що такі люди не починають брати на себе відповідальність за долю своєї родини. Саме тому найкращий варіант – надати людині можливість самій про себе дбати. Це підтверджує програма, яку ми сьогодні презентуємо», – зазначив Ярослав Лагута.
За словами Жанни Соловйової, у програмі можуть взяти участь не лише внутрішньо переміщені особи (хоча їх кількість складе близько 80%), але й жителі області, учасники АТО, матері, які виховують дітей без батька, люди з інвалідністю тощо.
За 2015-2016 рр. реалізації програми свої проекти змогли втілити в життя 138 учасників на теренах нашої області.
Розміри грантів, які даються у вигляді необхідного обладнання, складають для самозайнятості – £625, для мікропідприємництва – £1700.
Оскільки часу на подання заявок було дуже мало (до 30 грудня), організатори продовжили термін до 10 січня 2017 року.
Аби взяти участь у програмі, необхідно зателефонувати до Фонду громади Житомира та подати коротку заявку на співбесіду. Після цього – завітати до офісу Фонду для заповнення анкети учасника.
Необхідні документи:
- довідки ВПО (лише для переселенців);
- усіх сторінок паспорту та ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про реєстрацію ФОП (обов’язково лише для групи «Мікропідприємництво», для групи «Самозайнятість» – як перевага).
Організатор програми у Житомирській області – Фонд громади Житомира у співпраці із Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що діє через Міністерство з міжнародного розвитку (DFID).