Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:03 – Звернення Управління СБ України до жителів та гостей Житомира і області 
  • 13:32 – До уваги житомирян: у місті заборонено використання піротехнічних засобів 
  • 13:57 – У Житомирі затвердили Архітектурно-художню концепцію зовнішнього вигляду вулиць та територій міста Житомира 
  • 13:54 – До Житомира привезли Вифлеємський Вогонь Миру 
  • 13:46 – Житомирські поліцейські приєдналися до акції «Подаруй життя - стань донором!» (ФОТО) 

Переселенців та жителів Житомирщини запрошують до участі у грантовій програмі

Про грантову програму з підтримки самозайнятості та мікропідприємництва для вимушено переміщених осіб, жителів області і міста Житомира розповіли журналістам сьогодні, 27 грудня, у Житомирі, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
Переселенців та жителів Житомирщини запрошують до участі у грантовій програмі

У прес-конференції взяли участь заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, голова правління Фонду громади Житомира Жанна Соловйова та радник з питань ВПО Міністерства соціальної політики у Житомирській області Олександр Янко.

«З 2014 року Житомирщина постійно приймає вимушених переселенців. Їх соціальна адаптація, інтеграція в суспільство є найбільш складною проблемою, адже ці люди знаходяться в режимі стресу. У цьому напрямку обласною радою було затверджено відповідну програму підтримки і допомоги ВПО. Проте є одне вагоме «але». Надаючи занадто довго широку соціальну допомогу, існує ризик, що такі люди не починають брати на себе відповідальність за долю своєї родини. Саме тому найкращий варіант – надати людині можливість самій про себе дбати. Це підтверджує програма, яку ми сьогодні презентуємо», – зазначив Ярослав Лагута.

За словами Жанни Соловйової, у програмі можуть взяти участь не лише внутрішньо переміщені особи (хоча їх кількість складе близько 80%), але й жителі області, учасники АТО, матері, які виховують дітей без батька, люди з інвалідністю тощо.

За 2015-2016 рр. реалізації програми свої проекти змогли втілити в життя 138 учасників на теренах нашої області.

Розміри грантів, які даються у вигляді необхідного обладнання, складають для самозайнятості – £625, для мікропідприємництва – £1700.

Оскільки часу на подання заявок було дуже мало (до 30 грудня), організатори продовжили термін до 10 січня 2017 року.

Аби взяти участь у програмі, необхідно зателефонувати до Фонду громади Житомира та подати коротку заявку на співбесіду. Після цього – завітати до офісу Фонду для заповнення анкети учасника.

Необхідні документи:
- довідки ВПО (лише для переселенців);
- усіх сторінок паспорту та ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про реєстрацію ФОП (обов’язково лише для групи «Мікропідприємництво», для групи «Самозайнятість» – як перевага).

Організатор програми у Житомирській області – Фонд громади Житомира у співпраці із Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що діє через Міністерство з міжнародного розвитку (DFID).
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 23
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині СБУ викрила шахрайство із виплатами вимушеним переселенцям
» Кількість переселенців у Житомирській області
» Житомирщина, як і вся Україна, активно надає допомогу переселенцям з Луганської та Донецької областей
» В Житомирі презентують фонд, який допоможе збирати пожертви у правовому полі
» Сьогодні у Києві в ІА «Інтерфакс» відбулася прес-конференція голови Житомирської ОДА Сергія Рижука
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции
ВСУ сообщили подробности боя под Светлодарском
Сепаратисты похвастались визитом представителя Ватикана на Донбасс
За 11 місяців за допомогою служби зайнятості роботу знайшло понад 700 тисяч українців
НАБУ та САП викрили посадовця ГПУ на хабарі
Умерла принцесса Лея из “Звездный войн”
Террористы ищут 50 пропавших атомных бомб
В России продолжается массовый мор от боярышника
Минобороны России обнародовало список людей с упавшего самолета Ту-154
Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Китае хотят воссоздать крушение Титаника ради туристов
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+