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У Малинському районі викрадач кабелю «намотав» собі 4 роки 6 міс позбавлення волі

У Малинському районі викрадач кабелю «намотав» собі 4 роки 6 міс позбавлення воліКоростишівською місцевою прокуратурою здійснено процесуальне керівництво та підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом викрадення двома особами кабелю зв’язку магістральної лінії державного об’єкта у Малинському районі, за ч. 2 ст. 185 КК України, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що два жителі (20-річний та 25-річний) Радомишльського району, один з яких раніше судимий, за попередньою змовою, використавши заздалегідь заготовлений інструмент, відкопали та викрали 11 метрів кабелю зв’язку, чим завдали Головному центру спеціального контролю Національного центру управління та випробувань космічних об’єктів матеріальну шкоду.

Завдяки професійному здійсненню процесуального керівництва у кримінальному провадженні та принципової позиції державного обвинувача, вина зловмисників у судовому засіданні доведена повністю.

Вироком Малинського районного суду за скоєння крадіжки обом призначено покарання. Зокрема, одного, з врахуванням попередньої судимості, позбавлено волі терміном на 4 роки 6 місяців. Його спільнику суд надав можливість виправитися без позбавлення волі, призначивши покарання у виді 4-х років позбавлення волі з випробуванням терміном на 2 роки.

На даний час вирок суду набрав законної сили.
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