Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:57 – У Житомирі затвердили Архітектурно-художню концепцію зовнішнього вигляду вулиць та територій міста Житомира 
  • 13:54 – До Житомира привезли Вифлеємський Вогонь Миру 
  • 13:46 – Житомирські поліцейські приєдналися до акції «Подаруй життя - стань донором!» (ФОТО) 
  • 16:05 – Бюджет міста Житомира на 2017 рік: загальна характеристика 
  • 18:48 – Мер Житомира запросив депутатів проїхатися до Маликова на тролейбусі 

У Житомирі поліція затримала безхатченка, який позбавляв житомирян Інтернету

У Житомирі поліція затримала безхатченка, який позбавляв житомирян Інтернету32-річний чоловік без постійного місця проживання промишляв крадіжками інтернет-кабелів з багатоповерхівок. Уже встановлена причетність затриманого до понад двох десятків подібних фактів, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.


Упродовж кількох місяців до Житомирського відділу поліції надходили повідомлення про пошкодження та викрадення мережевих кабелів різних провайдерів. Загалом страждали жителів багатоповерхівок, на горищах яких злодій виводив з ладу розміщене там інтернет-обладнання.

– Подібні злочини скоювалися у різних частинах міста. Зловмисник потрапляв на технічні поверхи, що були ненадійно захищені від стороннього доступу або ж взагалі незамкнені. Звідти викрадав інтернет-кабелі, попередньо їх відрізаючи гострими предметами, - розповів начальник Житомирського ВП ГУНП Михайло Сорока.
У Житомирі поліція затримала безхатченка, який позбавляв житомирян Інтернету
Обставини і характер вчинення цих крадіжок, як і загалом зібрана слідова інформація на місцях подій, дали правоохоронцям підстави підозрювати у причетності до них одну і ту ж особу. Однак затримати злодія вдалося лише усередині грудня.

Близько 4 години ранку того дня до поліції надійшло повідомлення про виявлення в одному з під’їздів підозрілого чоловіка. Мешканці будинку тримали його до приїзду правоохоронців. Разом з тим виявили, що на горищі їх багатоповерхівки викрадено 70 м інтернет-кабелю. Під час огляду у затриманого викрадене було вилучено.

Поліцейські встановили, що причетним до злочину виявився 32-річний безхатченко. За словами чоловіка, він зазвичай ночував по підвалах і горищах багатоквартирних будинків. Викрадені звідти кабелі він обпалював, а металеві дроти здавав у пункти прийому металобрухту, тим самим заробляючи на життя.

Нині у рамках відритого кримінального провадження за ст.185 (Крадіжка) ККУ слідчі встановили причетність затриманого до понад 20 подібних фактів. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Досудове розслідування триває. Чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 26
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомирські оперативники затримали молодика, який промишляв крадіжками автоакумуляторів
» Поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на житомирянина
» У Житомирі оперативники викрили злодія, який наживався на неуважності містян
» У Житомирі розшуківці викрили двох молодиків у низці крадіжок інтернет-обладнання (ФОТО
» На Житомирщині поліція затримала дачного злодія (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции
ВСУ сообщили подробности боя под Светлодарском
Сепаратисты похвастались визитом представителя Ватикана на Донбасс
За 11 місяців за допомогою служби зайнятості роботу знайшло понад 700 тисяч українців
НАБУ та САП викрили посадовця ГПУ на хабарі
Террористы ищут 50 пропавших атомных бомб
В России продолжается массовый мор от боярышника
Минобороны России обнародовало список людей с упавшего самолета Ту-154
Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей
В Казахстане разбился истребитель Су-27
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Китае хотят воссоздать крушение Титаника ради туристов
Домен Ex.ua продається за $1 млн
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+