У Житомирі поліція затримала безхатченка, який позбавляв житомирян Інтернету

32-річний чоловік без постійного місця проживання промишляв крадіжками інтернет-кабелів з багатоповерхівок. Уже встановлена причетність затриманого до понад двох десятків подібних фактів, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.
Упродовж кількох місяців до Житомирського відділу поліції надходили повідомлення про пошкодження та викрадення мережевих кабелів різних провайдерів. Загалом страждали жителів багатоповерхівок, на горищах яких злодій виводив з ладу розміщене там інтернет-обладнання.
– Подібні злочини скоювалися у різних частинах міста. Зловмисник потрапляв на технічні поверхи, що були ненадійно захищені від стороннього доступу або ж взагалі незамкнені. Звідти викрадав інтернет-кабелі, попередньо їх відрізаючи гострими предметами, - розповів начальник Житомирського ВП ГУНП Михайло Сорока.
Обставини і характер вчинення цих крадіжок, як і загалом зібрана слідова інформація на місцях подій, дали правоохоронцям підстави підозрювати у причетності до них одну і ту ж особу. Однак затримати злодія вдалося лише усередині грудня.
Близько 4 години ранку того дня до поліції надійшло повідомлення про виявлення в одному з під’їздів підозрілого чоловіка. Мешканці будинку тримали його до приїзду правоохоронців. Разом з тим виявили, що на горищі їх багатоповерхівки викрадено 70 м інтернет-кабелю. Під час огляду у затриманого викрадене було вилучено.
Поліцейські встановили, що причетним до злочину виявився 32-річний безхатченко. За словами чоловіка, він зазвичай ночував по підвалах і горищах багатоквартирних будинків. Викрадені звідти кабелі він обпалював, а металеві дроти здавав у пункти прийому металобрухту, тим самим заробляючи на життя.
Нині у рамках відритого кримінального провадження за ст.185 (Крадіжка) ККУ слідчі встановили причетність затриманого до понад 20 подібних фактів. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Досудове розслідування триває. Чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі.