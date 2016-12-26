Депутат обласної ради вручила почесні відзнаки викладачам ЖДТУ

Голова постійної комісії обласної ради з гуманітарних питань Олена Галагуза вручила почесні відзнаки викладачам Житомирського державного технологічного університету. 23 грудня відбулося спільне засідання конференції трудового колективу та засідання Вченої ради університету, під час якого заслухано звіт ректора Віктора Євдокимова, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирської обласної ради.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Всесвітнього дня науки грамотою Житомирської обласної ради нагороджено Оксану Олійник - доктора економічних наук, професора, першого проректора ЖДТУ.
Подяками голови обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність та з нагоди Всесвітнього дня науки нагороджено:
- Тетяну Назаренко - кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку і аудиту ЖДТУ;
- Юрія Подчашинського - доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління та автоматики ЖДТУ;
- Ганну Кірейцеву – кандидата економічних наук, доцента кафедри екології ЖДТУ.
Також подякою голови Житомирської обласної ради за багаторічну творчу працю, високий професіоналізм та з нагоди 20-річчя з дня створення танцювального ансамблю «Гармонія» ЖДТУ нагороджено керівника цього прославленого колективу Наталію Хомчук.
Олена Галагуза підкреслила, що Житомирський державний університет є флагманом української науки, освіти, центром формування всебічно розвинених особистостей, які прославляють наш край у різних сферах в Україні та за кордоном.
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