У Житомирі чергове зухвале пограбування

24 грудня уранці в обласному центрі невідомий розбив скло автомобіля, припаркованого поблизу ринку, та забрав звідти сумку з готівкою. Про це до поліції повідомили випадкові свідки події, які й затримали грабіжника та передали прибулим на виклик правоохоронцям, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
30-річний заявник розповів слідчому, що залишив свій «Peugeot Partner» на стоянці поблизу ринку «Житнього». Однак близько 10.00 невідомий розбив скло у дверях автомобіля та, забравши з переднього сидіння сумку, в якій знаходилось 30 тисяч гривень, кинувся тікати.
Грабіжника наздогнав один із випадкових свідків події та разом з іншими небайдужими громадянами затримав до прибуття поліцейських.
Працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу вилучили у чоловіка щойно викрадені гроші та задокументували усі обставини події. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Молодика, як з’ясувалось 24-річного громадянина Грузії, затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу. Встановлено, що він прибув до України у серпні цього року, з якою саме метою нині перевіряється.
За відкрите викрадення чужого майна українське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років.
Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Також перевіряється інформація щодо наявності у чоловіка спільника та причетності до інших кримінальних діянь.