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Восьма сесія обласної ради завершила свою роботу

Восьма сесія обласної ради завершила свою роботуГолова обласної ради Володимир Ширма оголосив закритою восьму сесію обласної ради сьомого скликання, яка тривала понад 3 години, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирської обласної ради.

Очільник депутатського корпусу подякував депутатам за плідну та конструктивну роботу, а виконавчому апарату обласної ради за належну і якісну підготовку до сесії, і привітав усіх з прийдешніми новорічними та різдвяними святами.

«Бажаю усім добра, здоров’я, благополуччя. Нехай новий рік принесе все це у наші домівки, і нехай у країні настане мир і злагода», - звернувся до присутніх Володимир Ширма.

У ході засідання сесії депутати опрацювали понад 110 проектів рішень.

Зокрема, прийняли обласний бюджет на 2017 рік, проголосували за низку стратегічно важливих для області програм.

З-поміж іншого депутатський корпус розглянув питання комунальної власності та кадрові і земельні питання, а також прийняв кілька звернень до центральних органів влади тощо.
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