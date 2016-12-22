Восьма сесія обласної ради завершила свою роботу

Голова обласної ради Володимир Ширма оголосив закритою восьму сесію обласної ради сьомого скликання, яка тривала понад 3 години, повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирської обласної ради.
Очільник депутатського корпусу подякував депутатам за плідну та конструктивну роботу, а виконавчому апарату обласної ради за належну і якісну підготовку до сесії, і привітав усіх з прийдешніми новорічними та різдвяними святами.
«Бажаю усім добра, здоров’я, благополуччя. Нехай новий рік принесе все це у наші домівки, і нехай у країні настане мир і злагода», - звернувся до присутніх Володимир Ширма.
У ході засідання сесії депутати опрацювали понад 110 проектів рішень.
Зокрема, прийняли обласний бюджет на 2017 рік, проголосували за низку стратегічно важливих для області програм.
З-поміж іншого депутатський корпус розглянув питання комунальної власності та кадрові і земельні питання, а також прийняв кілька звернень до центральних органів влади тощо.