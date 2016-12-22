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Правоохоронні органи Житомирщини провели нараду за результатами перевірки Генпрокуратурою Райківської виправної колонії

Правоохоронні органи Житомирщини провели нараду за результатами перевірки Генпрокуратурою Райківської виправної колоніїКерівництво Райківської виправної колонії, що розташована у Бердичівському районі, все ж таки звільнили за результатами візиту Генеральної Прокурора України Юрія Луценка до цієї установи. Перевірка у Райках стала причиною наради правоохоронних структур Житомирщини та органів влади і місцевого самоврядування області. На цій нараді обговорили питання додержання конституційних прав в'язнів, а також додаткового фінансування установ виконання покарань. Під час заходу прокурор області Любомир Війтович наголосив, що виявлені тривалі і системні порушення вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства у діяльності адміністрації установи потребують невідкладних скоординованих заходів для їх усунення. Він розкритикував позицію посадових осіб пенітенціарної установи та своїх підлеглих, які обґрунтовували неналежний стан законності в установі недостатнім бюджетним фінансуванням. Прокурор області наголосив, що для вирішення наявних проблем необхідно зусилля правоохоронних та державних органів. За результатами наради узгоджені спільні заходи щодо усунення порушення прав в'язнів у Райківській виправній колонії № 73, а також додаткового фінансування установ виконання покарань області.

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