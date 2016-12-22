На Житомирщині прокуратура заявила позов про припинення неправомірного користування 8 га лісу

Коростишівською місцевою прокуратурою заявлено позов про визнання недійсним договору про надання приватній особі у довгострокове тимчасове користування лісової ділянки загальною площею 8 га на території Шахворостівського лісництва у Коростишівському районі та її повернення постійному користувачу, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що у жовтні 2016 року Житомирською обласною державною адміністрацією прийнято неправомірне рішення про погодження надання житомирянці для довгострокового тимчасового користування 8 га лісу для культурно-оздоровчих, рекреаційних та туристичних цілей, постійним користувачем якого є ДП «Коростишівський лісгосп АПК» обласного КП «Житомироблагроліс».
У подальшому укладено договір довгострокового тимчасового користування терміном на 49 років без визначення у встановленому законом порядку плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
Натомість договором визначено завідомо низьку орендну плату за користування – усього 8 доларів США на рік - замість майже 33 тис грн, у разі встановлення обласною радою плати.
За попередніми підрахунками, місцевий бюджет недоотримав би понад 1,5 млн грн.
Коростишівською місцевою прокуратурою вжито заходів представницького характеру для припинення незаконного користування лісом.
На даний час позов перебуває на розгляді в Коростишівському районному суді.
Органи прокуратури і надалі принципово реагуватимуть на порушення вимог законодавства щодо лісокористування та вживатимуть заходи до відновлення порушених прав місцевих громад.