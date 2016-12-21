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Ще 8 нових шкільних автобусів отримали райони та ОТГ Житомирщини

Ще 8 нових шкільних автобусів отримали райони та ОТГ Житомирщини
Як і обіцяв громаді голова облдержадміністрації Ігор Гундич у минулу п’ятницю, 20 грудня область отримала ще 8 шкільних автобусів, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Сьогодні вони вже передані на місця.

Зокрема, новим жовтим автобусам радітимуть учні Коростенського, Житомирського, Олевського, Радомишльського, Попільнянського, Романівського, Чуднівського районів та Іршанської об’єднаної територіальної громади.

«Таким чином, цьогоріч область закупила 22 шкільні автобуси. Вже у січні 2017 року плануємо оголосити тендер на закупівлю ще як мінімум 10 автобусів», – наголошує Ігор Гундич.
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