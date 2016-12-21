Старі тротуари зберігаються на Зеленбуді

Гранітні тротуари та асфальтопокриття, які знімаються під час реконструкції центру Житомира зберігаються на Зеленбуді та УАШ, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Про це на сесії Житомирської міської ради повідомив заступник міського голови Олексій Ясюнецький.
«Всі зняті бордюри зберігаються на територіях комунальних підприємств. Ми разом можемо у цьому переконатися», - сказав Олексій Ясюнецький.
Нагадаємо, у Житомирі тривають ремонтні роботи по реконструкції тротуарів та пішохідної Михайлівської.
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