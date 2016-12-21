На Житомирщині СБУ припинила діяльність бригади нічних видобувачів бурштину

Групу старателів, які незаконно видобували бурштин, затримали під час нічного рейду поблизу села Гулянка Коростенського району співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з екологами, Нацполіцією та прокуратурою, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-групу УСБ України в Житомирській області.
Півдесятка мешканців з сусіднього Ємільчинського району встановили в полі поблизу лісового масиву освітлювальні прилади і промивали породу.
Правоохоронці вилучили у затриманих напіввантажівку, дизельну мотопомпу, п’ять пожежних гідрантів довжиною 150 метрів, електрогенератор, освітлювальні прилади (акумулятори та лампи), робочі інструменти для видобутку бурштину-сирцю тощо.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Тривають процесуальні та слідчі дії.