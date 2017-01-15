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Хакеры из России атаковали базу ВВС Италии

Хакеры из России атаковали базу ВВС ИталииХакеры из РФ совершили кибернетическую атаку в июне 2016 года на Военно-воздушные силы Италии. Целью атаки была попытка получить доступ к некоторым секретным файлам, скрывавшим информацию об истребителях F-35.

Вероятные авторы данной кибератаки – это группа хакеров АРТ28, которые причастны к взлому серверов WADA и атаковали компьютерные системы Демократической партии США в ходе президентской кампании в Америке.

Итальянское издание la Repubblica со ссылкой на Николу Латторе, главу комиссии по вопросам обороны парламента Италии, утверждает, что хакерские атаки не принесли преступникам успеха, и дальше “внешнего уровня” они не прошли.

Отмечается, что Италия, как государство-член Североатлантического альянса, имеет доступ к новейшим образцам оружия, поэтому АРТ28 проявили к стране интерес, как и ранее к Франции, Бельгии и Люксембургу.

В 2014 году известная хакерская группа уже взламывала сервера минобороны страны и получила эксклюзивный доступ к служебным данным министерства. Тогда итальянская прокуратура завела дело о международном шпионаже.

rusjev.net
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