Хакеры из России атаковали базу ВВС Италии

Хакеры из РФ совершили кибернетическую атаку в июне 2016 года на Военно-воздушные силы Италии. Целью атаки была попытка получить доступ к некоторым секретным файлам, скрывавшим информацию об истребителях F-35.Вероятные авторы данной кибератаки – это группа хакеров АРТ28, которые причастны к взлому серверов WADA и атаковали компьютерные системы Демократической партии США в ходе президентской кампании в Америке.Итальянское издание la Repubblica со ссылкой на Николу Латторе, главу комиссии по вопросам обороны парламента Италии, утверждает, что хакерские атаки не принесли преступникам успеха, и дальше “внешнего уровня” они не прошли.Отмечается, что Италия, как государство-член Североатлантического альянса, имеет доступ к новейшим образцам оружия, поэтому АРТ28 проявили к стране интерес, как и ранее к Франции, Бельгии и Люксембургу.В 2014 году известная хакерская группа уже взламывала сервера минобороны страны и получила эксклюзивный доступ к служебным данным министерства. Тогда итальянская прокуратура завела дело о международном шпионаже.