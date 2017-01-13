В Антарктиде обнаружены руины древних сооружений

В Антарктиде грянула сенсация! На сделанных на этой неделе фотографиях со спутника, исследователи выявили весьма необычную структуру, которую предварительно удалось идентифицировать как... разрушенное сооружение неизвестной цивилизации. Поблизости обнаружено еще несколько подобных структур, что намекает на массовость строительства, которое некогда происходило на территории Антарктиды, ныне ледяного континента.
Но так было не всегда! Новейшие исследования американские и шведских ученых убедительно доказали, что еще до Потопа (и сопряженного с ним сдвига полюсов на 15,5 градусов, глобального изменения климата на всей Земле) и, как минимум, последние 50 тысяч лет Антарктида находилась в зоне умеренного климата, большая часть континента была полностью свободна ото льда, а по поверхности его протекали реки, были моря и озера - как и на других континентах. Таким образом, начиная с 61 000 года до н.э. и до 11 тысячелетия до н.э. (Потоп) здесь существовали все необходимые условия для жизни и развития цивилизации.
Найденное сооружение достигает 121 метра и оно очень напоминает руины древнего гигантского здания. Пока нет точных данных, свидетельствующих что это именно дело рук древних цивилизаций, некогда существовавших в Антарктиде, а не очередное "природное образование", однако, правильность форм и углов говорит в пользу первой гипотезы.
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