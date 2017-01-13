Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:26 – Духовенство Свято-Михайлівського кафедрального собору разом із владою області та міста привітала Святійшого Патріарха Філарета з Різдвом Христовим 
  • 16:58 – Директора одного з КП Житомира оштрафовано за преміювання власної дружини 
  • 16:52 – На Романівщині поліцейські затримали заїжджого браконьєра 
  • 15:27 – Житомир в день народження Сергія Корольова відвідав космонавт Леонід Каденюк 
  • 15:07 – У лікарні ім. О.Ф. Гербачевського запрацював новий комп’ютерний томограф 

В Антарктиде обнаружены руины древних сооружений

В Антарктиде обнаружены руины древних сооруженийВ Антарктиде грянула сенсация! На сделанных на этой неделе фотографиях со спутника, исследователи выявили весьма необычную структуру, которую предварительно удалось идентифицировать как... разрушенное сооружение неизвестной цивилизации. Поблизости обнаружено еще несколько подобных структур, что намекает на массовость строительства, которое некогда происходило на территории Антарктиды, ныне ледяного континента.

Но так было не всегда! Новейшие исследования американские и шведских ученых убедительно доказали, что еще до Потопа (и сопряженного с ним сдвига полюсов на 15,5 градусов, глобального изменения климата на всей Земле) и, как минимум, последние 50 тысяч лет Антарктида находилась в зоне умеренного климата, большая часть континента была полностью свободна ото льда, а по поверхности его протекали реки, были моря и озера - как и на других континентах. Таким образом, начиная с 61 000 года до н.э. и до 11 тысячелетия до н.э. (Потоп) здесь существовали все необходимые условия для жизни и развития цивилизации.

Найденное сооружение достигает 121 метра и оно очень напоминает руины древнего гигантского здания. Пока нет точных данных, свидетельствующих что это именно дело рук древних цивилизаций, некогда существовавших в Антарктиде, а не очередное "природное образование", однако, правильность форм и углов говорит в пользу первой гипотезы.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 44
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сибирь скоро может исчезнуть с лица Земли
» Тайны мира: Гебекли-Тепе, "город богов"
» Из России друзья Путина вывели 1 300 000 000 000 долларов
» Потери России в Сирии и на Украине могут достигнуть 6000-8000 военных за 2016 год
» Налоги в Литве будут повышены. К чему ведет эта мера?
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Е-декларування: нове провадження проти народного депутата
«Справа Мартиненка»: розслідування триває
НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій
ВСУ сбили почти половину израильских дронов, закупленных российской армией
Розслідування стосовно групи осіб, яка намагалася заволодіти майном держінституту «Запоріжцивільпроект», завершене
В Антарктиде обнаружены руины древних сооружений
Далеко ли до Таллинна? Крымский сценарий для Прибалтики
Сибирь скоро может исчезнуть с лица Земли
"Есть противник, победить которого Путин не сможет никогда"
Тайны мира: Гебекли-Тепе, "город богов"
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+