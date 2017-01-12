Далеко ли до Таллинна? Крымский сценарий для Прибалтики

После событий в Крыму и на востоке Украины в граничащих с Россией странах стали опасаться повторения такого же сценария, особенно часто об этом упоминают в контексте Прибалтики.
«Медиазона
» и Deutsche Welle о том, насколько такой сценарий возможен.
Вечером 3 февраля 2016 года британский телеканал «Би-би-си 2» показал псевдодокументальный фильм «Третья мировая: внутри командного пункта». Сценаристы сымитировали начало мировой войны, спровоцированной вторжением российских войск в Латвию. В съемках участвовали бывшие британские военные и дипломаты, которые разыграли порядок действий при вторжении российской армии в страну из блока НАТО.
По замыслу авторов фильма, столкновение России и НАТО начинается с Эстонии. В Таллинне происходят уличные столкновения с полицией у бывшего мемориала советским солдатам – это намек на события 2007 года вокруг Бронзового солдата. Эстонские власти в фильме «Би-би-си» сразу же возлагают ответственность на российские спецслужбы.
После столкновений в Таллинне пророссийские демонстрации начинаются уже в Латвии — во втором по величине после Риги городе Даугавпилсе, где большинство жителей говорят на русском языке, а сам город располагается у границы с Литвой и Белоруссией. Описываемые сценаристами события очень похожи на то, что происходило в 2014 году в Крыму и отчасти — на востоке Украины: местные активисты захватывают администрацию города и вывешивают российский флаг. «Народный мэр» Даугавпилса объявляет о переходе города под контроль «Латгало-российского союза», после чего проводится референдум о независимости от Риги. Латвия, разумеется, его результаты не признает.
В это же время в командном пункте западного альянса разворачивается обсуждение: какая реакция должна последовать за происходящим. Глава «военного совета», бывший заместитель Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Ричард Ширефф предлагает ввести в Латвию контингент НАТО; чиновники спорят, не воспримут ли российские власти такой шаг как прямую угрозу. Тем временем в районе Даугавпилса начинаются бои, вооруженные сторонники пророссийской Латгалии захватывают соседние города.
США предлагают британскому совету все же ввести силы НАТО в целях обороны. Штаб к единому решению не приходит и предложение американцев поддерживает большинством. В итоге Великобритания направляет в Латвию тысячу военных, в ответ на это на российско-латвийской границе начинаются военные учения.
Речь о Даугавпилсе и Латгалии в фильме зашла не просто так. Согласно переписи населения 2011 года, на территории Латгальского края проживали всего 20% латышей и почти 54% русских. В 2012 году негражданин Латвии Владимир Линдерман, также известный как Абель, предложил провести общественную дискуссию об автономии Латгалии, правда, в составе Латвийской республики. Линдерман известен как глава отделения запрещенной в России Национал-большевистской партии; позже он создал свою собственную партию «За родной язык!».
Латвийское отделение НБП занимается «защитой русскоязычных граждан и "неграждан"». Нацболы уверены, что необходимо противодействовать возможной «реставрации нацистского режима» и пересмотру советской истории в Прибалтике.
В конце того же года Линдерман организовал научную конференцию в Даугавпилсе для обсуждения латгальской автономии. Он писал, что реакция властей была «нервной». Незадолго до мероприятия против него возбудили уголовное дело, прошли обыски.
Линдерман называл фильм о российском вторжении в Прибалтику «прекрасным». Он уверен, что сценаристы стремились достичь двух целей: «очернить Россию» и разработать план действий на случай реального противостояния. «Невольно возник третий смысл. Так получилось, что правительства Латвии и Эстонии выставлены разжигателями третьей мировой войны, ведь конфликт начался с дискриминации русских в Прибалтике», — говорил он.
Нынешний мэр Даугавпилса Янис Лачплесис, комментируя «Третью мировую войну», сказал, что угроза безработицы в Латвии более реальна, чем военная агрессия России. «Каждый раз, когда в Даугавпилс приезжают латвийские или иностранные политики и журналисты и начинают искать "зеленых человечков", сепаратистов, экстремистов, агентов и тому подобное, местное руководство дает один и тот же ответ — реальная угроза в том, что из-за нехватки детей приходится закрывать школы, уровень безработицы выше, а зарплаты и пенсии — ниже, чем в других регионах Латвии», — отметил он.
Спустя несколько дней после выхода фильма в эфир источники издания Daily Telegraph рассказали, что британские военные проведут масштабные учения в Иордании. Несмотря на то, что Иордания граничит с Сирией, на территории которой действует «Исламское государство», на учениях предполагалось отработать переброску британской военной техники в Европу в случае «конфронтации России и НАТО». В министерстве обороны королевства, впрочем, объяснили учения тем, что британская армия должна быть готова к развертыванию «в любой точке мира».
Вскоре были опубликованы несколько докладов, авторы которых в той или иной мере озабочены возможным повторением крымских событий в Прибалтике. Так, экспертная группа из бывших функционеров НАТО опубликовала доклад, в котором говорилось о неготовности альянса защищать свои восточные фланги в случае «агрессии со стороны России». Среди экспертов был и генерал Ширефф, снявшийся в фильме «Би-би-си 2».
В докладе американского исследовательского центра RAND утверждалось, что российским военным потребуется не более 60 часов для того, чтобы взять под контроль Ригу и Таллинн; находящиеся в прибалтийских странах силы НАТО не смогут оказать им сопротивление. Авторы доклада центра European Leadership Network прямо говорили, что США и влиятельным западным государства следует перебросить войска в приграничные с Россией страны-члены НАТО, чтобы предотвратить провокационное поведение.
В НАТО решили так и сделать — 30 апреля Wall Street Journal написал, что около четырех тысяч военных перебросят в Польшу и Прибалтику. Заместитель министра обороны США Роберт Уорк подтвердил, что перегруппировка связана с «провокационным поведением» российской стороны.
Недавно Латвия увеличила бюджет на военные расходы; проект обсуждали в сейме на протяжении 20 часов. Международный контингент НАТО в стране увеличится еще на тысячу военных, в первую очередь — из Канады. Несколько сотен американских десантников уже тренируются в латвийских лесах на случай, если российские отряды перейдут границу. При этом глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс говорил, что пропаганда гораздо опаснее реального вторжения.
В феврале 2016 года Европейский союз запустил официальный русскоязычный сайт. Его миссия — борьба с российской пропагандой. В частности, на сайте публикуются еженедельные «обзоры дезинформации». Авторы дайджеста разбирают в них статьи и фейковые новости некоторых российских изданий, которые «дискредитируют деятельность Европейского союза». В обзорах упоминаются телеканалы Russia Today, «Первый канал», НТВ, «Лента.ру», агентство «Спутник» и шоу Владимира Соловьева. В ноябре Европейский парламент одобрил резолюцию о противодействии антиевропейской пропаганде России и исламистских группировок, которую подготовила депутат от Польши Анна Фотыга. Помимо прочего в документе подчеркивается, что Кремль финансирует политические партии внутри Евросоюза, однако конкретные названия партий и организаций Фотыга не уточнила.
Из-за премьеры «Третьей мировой войны» в Риге устроил акцию Русский союз Латвии. Активисты организации вышли к зданию кабинета министров Латвии с плакатами «Военный психоз — не за наш счет!». На мероприятии выступила и сопредседательница союза Татьяна Жданюк, рассказавшая, что фильм могли снимать в учебных лагерях запрещенного в России «Правого сектора». «Очевидно, это выгодно производителям оружия, чтобы можно было сюда, в Латвию, привезти побольше. Вот и министерство сообщения усовершенствовало платформы, чтобы по ним могли съехать танки. Или чтобы разместить здесь дополнительный контингент. Это какая-то игра, и нас тут держат за дурачков», — настаивала она.
В Литве также беспокоятся о своей судьбе в случае российской агрессии — так, в августе власти страны потратили 386 млн евро, чтобы купить 88 бронемашин; эта военная покупка стала самой большой в истории страны. Бюджет на оборону постоянно увеличивается с тех пор, как в 2014 году произошло присоединение Крыма к России. В декабре литовские власти объявили, что рассматривают возможность закупки ракетно-артиллерийских систем, однако предметные переговоры пока не ведутся.
Активист движения «Солидарность» Михаил Маглов, эмигрировавший в Литву после «болотного дела», рассуждая о возможном вторжении в беседе с «Медиазоной», замечает, что у литовцев сохранилась историческая память, и они лишь «готовятся к возможным сценариям». «Они видят, что происходит на востоке Украины и хотят при случае оказать максимальное сопротивление. Понятно, что тут войска НАТО сейчас, но никто не может дать стопроцентной гарантии, что через 3 года они будут тут же, учитывая, как меняется мир. Поэтому добровольцы активно работают над взаимодействием с литовской армией, тренируют бойцов и лоббируют законы. Так недавно "Союз стрелков Литвы" добился разрешения на хранение дома полуавтоматического оружия», — пояснил он.
В октябре литовское министерство обороны выпустило 75-страничный буклет Guide to Active Resistance с инструкциями о том, что делать в случае вторжения России. В нем есть информация о том, как узнать российские танки, патроны и мины, а также инструкции по выживанию в дикой природе. Это уже третье подобное издание; его тираж 30 тысяч экземпляров. «Очень важно, чтобы гражданские лица знали как нужно оказывать сопротивление; в этом случае агрессору будет трудно создать условия для военного вторжения», — говорится в гиде, который будут распространять в школах и библиотеках.
Одновременно в стране запустили «горячую линию», позвонив на которую можно сообщить о предполагаемых российских шпионах. Директор департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис утверждает, что каждый литовец стал «мишенью» для российских шпионов. «Я не думаю, что Россия пытается скрыть, что их главная цель не Прибалтика, а разрушение Евросоюза и НАТО», — говорил он.
Впрочем, по словам Маглова, живущего в Вильнюсе, никакой паранойи вокруг российского вторжения нет. «ДГБ (Департамент госбезопасности Литвы — МЗ) ведет какую-то работу информационную, но это из разряда как плакаты на российских железнодорожных вокзалах: "Осторожно, терроризм!". Эффекта ноль, работа для галочки проведена», — добавил он.
Само российское посольство в Вильнюсе распространяет по городу листовки со сравнением «социально-экономических показателей» жизни в Литве и России. Все это, по утверждению дипломатов, делается в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию; в консульском отделе посольства есть сотрудник, координирующий программу. «Мы не ставим себе целью кого-либо насильно заманить в нашу страну. Любой человек должен жить там, где ему более комфортно», — говорится в официальном комментарии российского представительства в Литве.
Эстонский премьер-министр Таави Рыйвас, которому в ноябре высший законодательный орган страны Рийгикогу выразил вотум недоверия, в одном из интервью говорил, что Владимир Путин превратил Россию в «угрозу для соседей». «Если вы понимаете, как мыслит Владимир Путин, то для него самой большой провокацией будет видеть, что вы слабы. НАТО не слабо. Кремль был бы сумасшедшим, чтобы начать противостояние с НАТО, потому что альянс дал понять, что каждый кусочек своей территории будет защищен. И за любой атакой последует реакция», — рассуждал Рыйвас. Годом ранее, в августе 2015 года, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии намеревался обнести по меньшей мере две трети сухопутной границы с Россией двухметровым забором.
Экологическая активистка Евгения Чирикова, переехавшая в Эстонию в 2015 году, считает, что крымский сценарий в Эстонии на сегодняшний день невозможен из-за войск НАТО в стране. «Наличие здесь НАТО является гарантией стабильности», — подчеркивает она. Большей угрозой она называет распространение российской пропаганды. «Вторжение идет, но не по сценарию Крыма. Оно идет совершенно другими путями: через информацию, через ложь, через пропаганду. Приходя в супермаркет, даже в финский, вы обнаружите российские пропагандистские газеты и журналы». Помимо этого, в Эстонии работает российское телевидение и, по словам Чириковой, никто его отключать не собирается.
По ее словам, периодически эстонские власти проводят военизированные учения «наподобие нашей "Зарницы"» (военно-спортивная игра, похожая на военные учения — МЗ). «Эстонская армия крайне мала, но в учениях, которые организует НАТО, принимает участие количество человек, в пять раз превышающее армию. Это гражданские лица, довольно молодые», — рассказала она.
Сценарий учений Trident Juncture также напоминает задумку авторов фильма «Би-би-си 2»: в Эстонию вторгается «враждебное крупное государство», вводится военное положение, а Совет безопасности НАТО активирует пятый пункт договора (в случае нападения на одну из стран-участниц другие государства окажут им помощь, включая применение военной силы).
В 2015 году Генеральная прокуратура приступила к проверке законности признания независимости прибалтийских республик Госсоветом СССР в 1991 году. Запрос в ведомство направил депутат Госдумы и координатор «Национально-освободительного движения» Евгений Федоров. Он утверждал, что в Прибалтике были приняты «еще более нелегитимные решения», чем в Крыму. За несколько дней до этого Генпрокуратура заключила, что решение о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году не соответствовало конституции. В Латвии и Эстонии идею проверки назвали «абсурдной», а в Литве посчитали это «провокацией». О результатах проверки ничего не сообщалось, однако вскоре в пресс-службе Генпрокуратуры пояснили, что «юридических перспектив у этой истории нет».
Реакция российских официальных лиц на показ фильма была довольно однородной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «Би-би-си» допускает публикацию «весьма некачественной продукции», а официальный представитель МИД Мария Захарова главной целью показа назвала «разжигание ненависти между людьми». Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков счел, что фильм — «продолжение линии на холодную войну, на конфронтацию с Россией». Депутат Госдумы Ирина Яровая, соавтор «антитеррористических» поправок в законодательство, добавила, что это «реалити-шоу для одержимых войной людей».
Российский посол в Латвии Александр Вешняков также увидел в фильме провокацию. «Я работаю в Латвии 8 лет и не знаю ни одной сепаратистской организации здесь, тем более способной "захватить власть" хотя бы в одном приграничном городе (а по сценарию их названо аж 20). Эту оценку может подтвердить любой независимый эксперт, знающий реальную обстановку в Латвии», — писал он. По его мнению, таким образом «Би-би-си» включилась в «войну по демонизации России».