Сибирь скоро может исчезнуть с лица Земли

Cибирские города исчезнут с лица Земли через какие-нибудь 30 лет, как следует из нового исследования международного коллектива ученых. Причиной разрушения зданий станет снижение несущей способности пород в зоне вечной мерзлоты из-за глобального потепления. И где тогда прикажете селиться американцам и китайцам, которые уже положили глаз на Сибирь?!
Как утверждает российско-американская команда ученых, необратимые изменения войдут в силу к 2050 году, а первыми влияния изменения климата почувствуют Салехард и Анадырь. Там сооружения начнут деформироваться и оседать уже к 2020 году. Якутску и Норильску "повезет" чуть более — там грунт станет неспособным удерживать здания к 2040 году.
Ученые, однако, надеются, что катастрофы можно избежать (хотя и не верят в это). Для этого при строительстве жилых и промышленных объектов необходимо учитывать таяние вечной мерзлоты. По самым оптимистичным прогнозам, несущая способность почвы в Восточной Сибири снизится на 25 %, по самым пессимистичным — на 95 %.
Вечная мерзлота покрывает 60 % территории России и почти всю Восточную Сибирь, где грунт не прогревается выше 0 градусов Цельсия. Грунтовые воды в зоне вечной мерзлоты имеют форму льда.
Ранее исследователи предупредили, что таяние вечной мерзлоты приведет к формированию огромных воронок. Провалы в грунте будут появляться не только в необитаемых областях, но и в городах на Ямале.
Придется расселять сибиряков в Сирию и на Ближний Восток...v-shoke.com