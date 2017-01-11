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"Есть противник, победить которого Путин не сможет никогда"

"Есть противник, победить которого Путин не сможет никогда"Россия отчаянно поддерживает то, что отжило свое и должно умереть, уступить место новому. Кубинский, ливийский, иракский режимы, режим Милошевича, щедро спонсируется режим Лукашенко, спонсируются архаичные анклавы в Приднестровье, Абхазии и Осетии, поддержка режима Асада, ну и конечно консервация архаичного и агрессивного совка на Донбассе и в Крыму. Нигде Россия не поддерживает новое, только отжившее свое мертвечину. Списываются старые кредиты, даются новые, дарится оружие, а если некому стрелять, то оружие дарится вместе с войсками.

И в действиях Путина есть логика. Поддерживая мертвецов – он поддерживает себя. Старается максимально продлить свой политический век. Это не столько политика, сколько война за выживание. В смертях, отживших свое режимов, Кремль подсознательно видит свою собственную смерть.

Но есть противник, победить которого Путин не сможет никогда. Имя этого противника – Время. Время – противник Путина. И это выбор самого Путина.

viche.net.ua
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