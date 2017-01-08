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Тайна "Амазонского Стоунхенджа" в Бразилии

Тайна "Амазонского Стоунхенджа" в БразилииСложные каменные сооружения не слишком распространены в дождевых лесах Бразилии, поэтому они надолго западают в память тем, кто их случайно находит. Так произошло с Лайлсоном Камело да Сильва, бывшим управляющим ранчо. Да Сильва обнаружил «амазонский Стоунхендж» в 1960-х гг. во время охоты на диких свиней в бразильском муниципалитете Калсуэни и не предавал находку огласке до 1990 года.

«Место изначально казалось священным, как будто людям сюда нельзя, — говорит Да Сильва. — Но было невозможно пропустить его во время спешной вырубки лесов в 90-е годы, когда деревья преимущественно сжигали».

С тех пор Мариана Кабрал из Федерального университета Минас-Жерайса и ее коллеги вели раскопки в этой области и нашли осколки горшков и погребальных урн. Кабрал также указала на часть часть соседней реки, где можно было найти камни от этого древнего монумента.

Кабрал считает, что камни были чем-то вроде календарной и астрономической обсерватории, как Стоунхендж в Англии. Это место в Бразилии существовало уже тысячу лет назад, до того как европейцы попали на берега Южной Америки. Место также использовали для ритуалов, связанных с солнцестоянием.

Само существование камней поднимает другой вопрос, которым часто задается Да Сильва, который сейчас служит хранителем исторического памятника: «Какие другие секреты нашего прошлого все еще скрываются в джунглях Бразилии?»

Давайте посмотрим видео об этом:



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