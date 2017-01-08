Тайна "Амазонского Стоунхенджа" в Бразилии

Сложные каменные сооружения не слишком распространены в дождевых лесах Бразилии, поэтому они надолго западают в память тем, кто их случайно находит. Так произошло с Лайлсоном Камело да Сильва, бывшим управляющим ранчо. Да Сильва обнаружил «амазонский Стоунхендж» в 1960-х гг. во время охоты на диких свиней в бразильском муниципалитете Калсуэни и не предавал находку огласке до 1990 года.
«Место изначально казалось священным, как будто людям сюда нельзя, — говорит Да Сильва. — Но было невозможно пропустить его во время спешной вырубки лесов в 90-е годы, когда деревья преимущественно сжигали».
С тех пор Мариана Кабрал из Федерального университета Минас-Жерайса и ее коллеги вели раскопки в этой области и нашли осколки горшков и погребальных урн. Кабрал также указала на часть часть соседней реки, где можно было найти камни от этого древнего монумента.
Кабрал считает, что камни были чем-то вроде календарной и астрономической обсерватории, как Стоунхендж в Англии. Это место в Бразилии существовало уже тысячу лет назад, до того как европейцы попали на берега Южной Америки. Место также использовали для ритуалов, связанных с солнцестоянием.
Само существование камней поднимает другой вопрос, которым часто задается Да Сильва, который сейчас служит хранителем исторического памятника: «Какие другие секреты нашего прошлого все еще скрываются в джунглях Бразилии?»
Давайте посмотрим видео об этом:v-shoke.com