Разведка США – Путин помогал именно Трампу

В обнародованный 6 января несекретном докладе Директора разведсообщества США отмечается, что усилия Москвы были направлены на оказание помощи республиканцу Трампу путём дискредитации его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает “Радио Свобода”.В 25-страничном докладе, в частности, подчёркивается, что Путин распорядился провести в 2016 году кампанию с целью повлиять на исход президентских выборов в США. “Целью России был подрыв доверия общества к демократическому процессу в США, очернение Клинтон и нанесение ущерба её избирательным возможностям как потенциальному будущему президенту”.“По нашим оценкам, Путин и российское правительство отдали явное предпочтение Трампу. Мы относимся к этим оценкам с высокой долей уверенности”, отмечается в докладе.Обнародование доклада произошло вскоре после встречи избранного президента США Дональда Трампа с главами спецслужб, на которой ему и был представлен доклад с итогами расследования.В последовавшем заявлении Трамп сказал, что результаты президентских выборов в США в 2016 году не стали следствием воздействия со стороны иностранных хакеров.