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Разведка США – Путин помогал именно Трампу

Разведка США – Путин помогал именно ТрампуВ обнародованный 6 января несекретном докладе Директора разведсообщества США отмечается, что усилия Москвы были направлены на оказание помощи республиканцу Трампу путём дискредитации его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает “Радио Свобода”.

В 25-страничном докладе, в частности, подчёркивается, что Путин распорядился провести в 2016 году кампанию с целью повлиять на исход президентских выборов в США. “Целью России был подрыв доверия общества к демократическому процессу в США, очернение Клинтон и нанесение ущерба её избирательным возможностям как потенциальному будущему президенту”.

“По нашим оценкам, Путин и российское правительство отдали явное предпочтение Трампу. Мы относимся к этим оценкам с высокой долей уверенности”, отмечается в докладе.

Обнародование доклада произошло вскоре после встречи избранного президента США Дональда Трампа с главами спецслужб, на которой ему и был представлен доклад с итогами расследования.

В последовавшем заявлении Трамп сказал, что результаты президентских выборов в США в 2016 году не стали следствием воздействия со стороны иностранных хакеров.

rusjev.net
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