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Путин в 2005 году украл перстень победителей американской футбольной суперлиги – WJ

Путин в 2005 году украл перстень победителей американской футбольной суперлиги – WJПутин в 2005 году украл перстень победителей американской футбольной суперлиги. Об этом пишет в своей статье американский обозреватель Холман Дженкинс-мл, в статье “ЦРУ хранит секреты Путина“. Данное событие по его мнению имело место в 2005 году.

Инцидент произошел, когда менеджер команды Patriots Роберт Крафт показал этот перстень во время встречи с Путиным. Фактически Путин ограбил Крафта, воспользовавшись в тот момент своим положением.

“Помните, как владелец Patriots Роберт Крафт (Robert Kraft) поначалу рассказывал вежливо дипломатическую историю о том, как в 2005 году он подарил г-ну Путину перстень победителей Super Bowl. Однако позже г-н Крафт признал: г-н Путин попросил примерить перстень, затем «положил его в карман, после чего рядом с ним оказались три агента КГБ, и они ушли».” – написал Холман Дженкинс, не указав место данного инцидента.

“На самом деле г-ну Путину ничего не принадлежит. По крайней мере, на более поздних ступенях российской клептократии он просто указывает на вещи и на людей, которые должны отдать ему эти вещи.” – добавил автор.

rusjev.net
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