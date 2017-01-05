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Ученые подтвердили аномалии в латвийском лесу

Ученые подтвердили аномалии в латвийском лесуПокайнский лес расположен в Добельском районе Латвии, примерно в 90 километрах от Риги. Он занимает площадь 400 гектаров. До XX века здесь было холмистое поле, покрытое редкими кустиками. А сегодня здесь творятся многие вещи, которые пока не в силах объяснить современная наука...

Святилище земгалов?

Об уникальности этого места заговорили в 1996 году, после того как рижский исследователь, бывший инженер Ивар Викс поведал журналистам о странных метеорологических явлениях и загадочных свойствах камней из Покайнского леса. Вскоре после этого Викс скончался от стремительно развившегося онкологического заболевания.

Исследования продолжил другой латвийский ученый - Евгений Сидоров, по профессии физик-радиоэлектронщик. Он выяснил, что Покайнский лес является местом паломничества многочисленных туристов, привлеченных слухами о том, что край этот обладает целительной силой. Уже к тому времени силами энтузиастов между камнями прокладывались тропы, а некоторые валуны получили свои имена.

Место это действительно таинственное. Холмов в лесу ровно тридцать. Листва у дубов почему-то растет лишь с одной стороны. Но больше всего туристов поражают местные камни. Никто толком не может ответить на вопрос, откуда взялись эти увесистые валуны.

Кто-то в качестве объяснения предлагает гипотезу о том, что в стародавние времена сюда съезжались паломники со всей Европы и оставляли в лесу камни как символ освобождения от грехов. Кому-то ближе предположение, что под одним из холмов покоится некий таинственный объект: то ли радиоактивный метеорит, то ли древнее захоронение.

Кто-то считает, что это было дохристианское языческое святилище земгалов (одного из балтских народов). Порой говорят, что здесь собирались 30 жрецов-друидов, каждый из которых управлял погодой со «своего» холма.

Старожилы особенно много рассказывают о холме под названием Зиккурат. Не исключено, что холм этот рукотворный и когда-то был полым. Зиккурат может быть чем-то вроде дольмена -святилища эпохи мегалитов, предназначенного для перехода в мир иной жрецов и отшельников.

Древние земгалы умели не только предвидеть будущее, но и отчасти изменять его. А еще при помощи особых ритуалов они якобы на время становились невидимыми и выводили женщин и детей из осажденных городищ в убежища.

Нерукотворный Грааль?

Ивар Викс и вовсе был уверен, что все 30 холмов рукотворные, а разбросанные по лесу каменные кладки -части сложной системы, создающей эффект энергетического резонанса. В пользу этой версии он приводил и тот факт, что грибы в Покайнском лесу вырастают фантастических размеров, а кроны здешних дубов будто закручены в спираль некоей неведомой силой.

Он даже выдвинул гипотезу, что легендарный Грааль являет собой отнюдь не рукотворное сокровище, а поток космической энергии, проливающийся в чашу Покайнского леса.

Особенную загадку представляют собой температурные аномалии. Многие из валунов в любую погоду остаются теплыми на ощупь. У них имеются целебные свойства: одни могут излечить от болезней суставов, другие - от остеохондроза, третьи - от женских недугов. Но есть здесь и опасные камни, прикосновение к которым чревато негативными последствиями.

Порой туристы, поддавшись искушению, забирали приглянувшийся камень на память, а потом горько об этом жалели: вскоре они становились жертвами недугов или несчастных случаев. Но в любом случае даже самые неумолимые скептики, побывав в Покайнском лесу, уходят оттуда уверовавшими в чудодейственную силу камня и леса.

Разумные светящиеся шары

Примечательно и особое место в лесу, которое называют Долиной духов. Не потому что люди там встречают призраков - речь идет о странных светящихся шарах, невидимых невооруженным глазом, но четко проявляющихся на фотоснимках.

Специалисты Латвийского центра исследований аномальных явлений UFOIats дали этому феномену условное название ШОНГи - «шаровые объекты неизвестного генезиса».

Евгений Сидоров полагает, что светящиеся НЛО могут иметь психоактивную природу. То есть они могут быть наделены разумом! Побывавшим в зоне экстрасенсам, контактерам и йогам порой удавалось с помощью медитативных упражнений «вызвать» НЛО, которые фиксировались фотоаппаратурой. Это подтверждает версию о разумной природе объектов.

Любопытно и то, что, по информации американского профессора Джима Хуртока, еще в середине 70-х годов прошлого века спутники НАСА, отслеживая военную активность СССР, зафиксировали на территории Латвии мощный источник неизвестного подземного излучения.

Центр этой аномалии диаметром около 340 километров находился в окрестностях латвийского города Добеле. Янки ошибочно считали источником излучения некий надежно засекреченный военный объект, скрытый в недрах покайнских холмов. Однако эта версия не подтвердилась.

v-shoke.com
Ученые подтвердили аномалии в латвийском лесу
Ученые подтвердили аномалии в латвийском лесу
Ученые подтвердили аномалии в латвийском лесу
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